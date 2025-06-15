"Загадочный" знак ограничения скорости: в одной из стран Европы не будут вводить обновления

Знак ограничения скорости

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В Испании рассматривали установку нового знака ограничения скорости с зеленой рамкой вместо красной. Однако в правила уже включено указание на рекомендованную скорость, а именно для этого и предназначен этот "загадочный" зеленый знак.

Об этом сообщает DGT (Генеральный директорат Департамента транспорта), пишет Motorpasion.

Как отмечается, этот знак такой же, как и регулирующий максимальную скорость (R-301): круглый, с белым фоном и черной цифрой. Но вместо красной рамки у него зеленая. Его назначение – указывать рекомендованную скорость в районах, где особенно чувствительны пешеходы: например, вблизи школ или в районах с высокой концентрацией пешеходов. Таким образом, это лишь рекомендация, и несоблюдение указанного ограничения скорости не влечет штрафа.

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«Мы не знаем, что побудило DGT ввести это в Испании, но эта тема постоянно появляется с прошлого года: время от времени мы наталкиваемся на шквал новостей о вышеупомянутом сигнале. На самом деле, по данным Traffic, это даже не рассматриваемый проект для его возможного внедрения», — отмечается в сообщении.

DGT заверил, что не упоминал и не публиковал об этом знаке, что больше — он еще далеко не утвержден.

Вот у нас квадратный синий. Его нет в новом каталоге знаков». Этот знак даже не входит в обновленный каталог знаков, как напоминает нам ведомство, которое подчиняется Министерству внутренних дел», — объясняют в ведомстве.

Ранее на испанских дорогах появился новый знак, изображающий авто в красном круге и черные точки на белом фоне.

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Точки рядом с автомобилем похожи на изображение выхлопных газов, выходящих из выхлопной трубы. Это означает зону низких выбросов (LEZ), созданную в соответствии с Законом об изменении климата и трансформации энергии.

Знак требует от городов и муниципалитетов с населением более 50 000 человек иметь Зону с низким уровнем выбросов – территорию, определенную государственными органами, где применяются ограничения на доступ, передвижение и парковку транспортных средств с целью улучшения качества воздуха.