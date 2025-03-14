Замена масла в авто: эксперты объяснили, почему нельзя ориентироваться только на пробег

В сложных условиях эксплуатации смазка изнашивается быстрее, что может привести к повреждению двигателя.

Многие автопроизводители рекомендуют менять моторное масло каждые 10-15 тысяч километров, но опытные водители и эксперты советуют делать это почаще.

Об этом рассказал руководитель сервисного центра по ремонту двигателя в комментарии портала ampercar.com.

По его словам, климатические факторы, такие как морозы, резкие перепады температур и долгое прогревание двигателя, сокращают ресурс смазки. Кроме того, постоянные пробки заставляют двигатель работать на холостом ходу, что также ухудшает состояние смазки.

Специалисты отмечают, что главный показатель для замены – не пробег, а моточас. Многие современные автомобили имеют встроенные системы подсчета моточасов, а если таковых нет, можно установить специальный гаджет.

Особое внимание следует уделять малолитражным турбированным двигателям, которые работают при высоких температурах и быстрее разрушают структуру смазки. Это приводит к накоплению вредных отложений, что может повлечь за собой серьезные поломки.

Кроме этого, эксперты отмечают, что существует риск скрытой утечки масла, который долго остается незамеченным. Постоянные остановки, движение в пробках и перегазовки дополнительно нагружают двигатель.

Чтобы избежать опасных неисправностей, эксперты советуют сократить интервал замены масла до 7500-10000 километров или ориентироваться на моточасы. Это позволит продлить срок службы двигателя даже при сложных условиях эксплуатации.

Напомним, что все конструкторы автомобилей стремятся создать надежные и мощные моторы. Но даже самые лучшие из них беззащитны перед ошибками автовладельцев или неквалифицированных авторемонтников. Впрочем, опытный автомеханик предупредил, чего нельзя делать, если вы не хотите преждевременно "убить" двигатель своего авто.

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