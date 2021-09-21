Запас хода в 600 км и продвинутый автопилот: китайцы начали продажу значительно более дешевого конкурента Tesla

Эта модель должна появиться на избранных европейских рынках.

Китайская компания XPeng начала продажи нового и одновременно стильного электромобиля под индексом "P5".

Об этом сообщает Autoevolution.

Отмечается, что габариты этой модели немного компактнее, чем его собрата P7. Длина составит 4 808 мм вместо 4 880 мм, а ширина — 1 840 мм против 1 896 мм, колесная база — 2 768 мм.

В качестве силовой установки новинка будет использовать безальтернативный электрический двигатель мощностью 211 лошадиных сил, работающим в паре с литий-ионной батареей от 55,9 до 71,4 кВт/ч. Коэффициент сопротивления воздуха 0,223. К сожалению, Xpeng обнародовал показатели производительности по стандартам NEDC, что не должным образом сравнивается с WLTP или EPA.

Результаты независимых тестов в реальных условиях показали соответствие заявленному запасу хода в 460 километров 97,1%. Далекоходный P5 с паспортным запасом хода в 600 километров в тех же тестах показал реальный пробег на 94,9% от этой цифры (то есть, 569,4 км). Xpeng также заявил, что Tesla Model 3 в этих тестах достигла лишь 74,3% заявленного запаса хода в 468 км.

autoevolution.com

Xpeng значительно больше внимания в своей презентации уделил системе автоматизированного управления под названием XPILOT. По количеству датчиков, которые она использует, XPILOT является передовой системой среди себе подобных. Кроме двух призм LiDAR, электрический седан оснащен 12 ультразвуковыми радарами, 5 миллиметровыми радиолокаторами, 13 камерами высокой четкости и высокоточным устройством позиционирования. LiDAR выступает "глазами" системы XPILOT в новейшей версии 3.5 — имеющиеся модели марки, как Xpeng P7, оснащаются XPILOT 2.5. Одна из функций системы XPILOT называется NGP (Navigation Guided Pilot) и позволяет электронике управлять автомобилем и контролировать его скорость в городской среде, перебирая на себя функции водителя. В дополнение — возможность распознавания пешеходов, велосипедистов, дорожных работ и других препятствий.

Среди других "фишек" модели можно отметить дверные ручки вровень с кузовом, округлый профиль, панорамную крышу, возможность транформации сидений в ровный пол (таким образом, можно сделать спальное место), 15,6-дюймовый экран мультимедиа на центральной консоли и разумную систему голосовых команд Xmart OS 3.0.

autoevolution.com

Сейчас на Xpeng P5 объявлено цены для китайского рынка, где новинка будет конкурировать с Tesla Model 3, начиная с октября. Вскоре после этого электрокар должен появиться на избранных европейских рынках, прежде всего в Норвегии. Также Xpeng имеет амбиции на панамериканский рынок.

Xpeng предлагает 6 версий P5, по цене от 160 до 230 тысяч юаней (24 670 — 38 550 долларов). То есть самый дорогой Xpeng P5 с "полным фаршем" стоит на 410 долларов дешевле базовой Tesla's Model 3, тогда как в топовой комплектации Tesla стоит 339 900 юаней, а это уже 52 400 долларов.

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