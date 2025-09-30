Запрещены в Украине: за какие автомобили из США придется постоянно платить штраф

Автомобиль / © Pixabay

В Украину активно импортируют автомобили из США, купленные на аукционах после ДТП. Привлекательная цена таких машин часто оборачивается непредвиденными затратами и проблемами с легализацией.

Об этом пишет «Твоя машина».

Проблема №1: Прямой световой поток фар

Основное отличие американских автомобилей от европейских и украинских стандартов заключается в светотехнике.

В США большинство фар имеют прямой световой поток. Это означает, что свет освещает дорогу ровно перед автомобилем, но практически не охватывает обочину.

В Украине же действуют другие требования: свет должен быть рассеян таким образом, чтобы водитель мог видеть не только асфальт, но и движущихся со стороны пешеходов или велосипедистов. Именно поэтому американские авто часто не проходят обязательный техосмотр и имеют проблемы с первичной регистрацией.

Проблема №2: Красные поворотники и габариты

Второе существенное отличие касается цвета габаритных огней и указателей поворота, от чего напрямую зависит безопасность на дороге.

В США разрешены оранжевые габариты и красные поворотники.

В Украине разрешены только белые габариты и желтые (оранжевые) сигналы поворота.

Как пояснил автоюрист Сергей из Тернополя, красный сигнал поворота представляет прямую угрозу: «В сумерках или под дождем красный сигнал может восприниматься как стоп, а не как поворот, увеличивающий риск аварии».

Цена вопроса

Владельцы, пытающиеся обойти закон и покидают «американскую» оптику, рискуют получить штраф в размере 510 гривен за вождение автомобиля с неподходящими световыми приборами.

Для легализации автомобиля необходима переработка. Механик одной из киевских СТО Олег Мельник объясняет, что это является дополнительным, но обязательным расходом: «Переработка фар и габаритов обходится в несколько тысяч гривен, но иначе полиция будет каждую неделю останавливать».

Прежде чем покупать дешевый «американец», стоит четко взвесить, готов ли владелец к этим расходам, иначе экономия на покупке обернется постоянными штрафами и проблемами с регистрацией.

Напомним, в Украине готовят новые строгие правила по использованию шин, которые могут привести к лишению водительских прав. Планируются жесткие требования к обязательной установке зимней или всесезонной резины в соответствующий период, а также штрафы до 8,5 тысяч гривен за нарушение.