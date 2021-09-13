Запускается с помощью пульта: итальянцы начали продажу электромопеда за 2,7 тысячи евро

Модель доступна в двух комплектациях.

Итальянская компания Piaggio начала продажи одноименного электрического мопеда с приставкой "One".

Об этом говорится на их официальном сайте.

Отмечается, что электрический скутер Piaggio One, по словам производителя, единственный в классе имеет достаточно большой отсек под сиденьем, чтобы содержать шлем. Несмотря на компактный формат, скутер имеет просторную зону для ног, что обеспечивает комфортную езду. Пассажирские подножки — выдвижные.

Мопед оснащен 5,5-дюймовым цветным экраном с датчиком света, который адаптирует цвет и фон дисплея, в соответствии со временем суток. На экран выводится вся основная информация, касающаяся скорости, уровня заряда батареи и запаса хода, а также более сложные данные о путешествиях. Например, время в пути, мгновенное и среднее потребление энергии, а также общий и частичный одометр.

Скутер Piaggio запускается с помощью пульта дистанционного управления, вместо традиционного ключа. На выбор есть два режима вождения, диапазон зависит от того, какой из них вы выберете. В режиме ECO скутер имеет ограниченную максимальную скорость в 30 км/ч.

Piaggio One оснащен аккумулятором, который легко снимается для быстрой замены. Чтобы полностью зарядить его, нужно шесть часов, поэтому лучше иметь дополнительные заряженные блоки на замену.

Электрический скутер Piaggio доступен в двух версиях: стандартная стоит 2 700 евро, а версия Active оценена в 3 300 евро. Базовая модель имеет максимальную скорость 45 км/ч и запас хода 55 км. Версия Active позволяет развивать скорость в 60 км/ч и преодолевать до 66 км в режиме Sport или до 85 км в режиме ECO.

Ранее рассказывалось о том, что Honda выпустила электрический скутер за 1,2 тысячи долларов.

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