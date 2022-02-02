Заряжается за шесть минут: австралийцы создали пауэрбанк для электромобилей

На руки устройство выдавать не будут.

Австралийский стартап Re:Start создал мобильный аккумулятор для подзарядки электромобилей.

Об этом сообщает The Driven.

Так, в конце нынешнего года аккумуляторами Re:Start начнут поставлять местные службы экстренной помощи, которые спасают застрявших на дороге автомобилистов по той или иной причине, в частности из-за отсутствия топлива. Так же, как с владельцами машин ДВС делятся бензином, с водителями на электрокарах будут делиться электроэнергией.

По словам разработчиков, устройство работает в несколько раз быстрее аналогов других производителей и имеет особую запатентованную конструкцию специально для эксплуатации на дорогах. Так, стандартному модулю хватит всего шесть минут, чтобы пополнить батарею электрокара на 20 километров пути – этого должно быть достаточно, чтобы добраться до ближайшей зарядной станции.

Интересно, что на руки устройство выдавать не будут. Услугу можно будет заказывать через мобильное приложение, причем в компании собираются сделать ее дешевле стоимости бензина.

В дальнейшем разработчики намерены увеличить возможности пауэрбанка, чтобы он мог обеспечить заряд батареи, которого хватило бы на 100 км пути. Также будет предлагаться услуга регулярной зарядки для тех, кто не может поставить себе домашний зарядный блок. Причем откладывать надолго внедрение новых опций специалисты стартапа не намерены и уже начали делать первые шаги в их разработке.

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