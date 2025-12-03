Затонировала окна Tesla и "заблокировала" себе дверь: девушка рассказала о курьезе с авто

Узнайте, почему стекло Tesla автоматически опускается при открывании двери и как это усложнило жизнь владелицы авто после тонировки окон. / © apnews.com

Пользователь TikTok по имени Рейчел Гьюз — владелица электрокара столкнулась с неожиданной проблемой, возникшей из-за особенностей безрамочной конструкции Tesla и свежей тонировочной пленки. Она затонировала окна своего автомобиля и теперь в течение четырех дней боится отворять дверь со стороны водителя.

Об этом говорится в tiktok heyrachelhughes.

Неожиданная «блокада»

Из-за страха повредить автомобиль, девушка временно изменила привычный способ выхода из авто, вызвав бурную дискуссию в сети.

Все модели Tesla имеют безрамочные двери. Это значит, что когда вы открываете дверь, стекло автоматически немного опускается, а когда закрываете — поднимается. Это минимальное движение необходимо для правильной герметизации.

После профессиональной тонировки мастера всегда советуют не опускать стекло несколько дней, пока пленка полностью не высохнет и не закрепится. Если же открыть дверь Tesla, стекло, даже минимально опустившись, может нарушить фиксацию пленки, вызвав пузыри или отслойку.

Таким образом, чтобы сохранить качество работы, Рэйчел вынужденно пересела на пассажирское сиденье, чтобы воспользоваться другой дверью.

Владельцы Tesla: «Не волнуйтесь!»

Видео быстро стало вирусным, и в комментариях владельцы Tesla бросились успокаивать Рэйчел, утверждая, что ее страхи преувеличены.

Минимальное движение не критическое

Большинство комментаторов, также тонировавших свои авто, заверили, что небольшое автоматическое движение стекла никогда не приводило к повреждению пленки.

Главное — полное опускание

Некоторые специалисты также указывали, что настоящая проблема возникает только при полном опускании окна, а не при незначительном смещении, которое происходит при открывании двери.

Шутки и критика

Часть пользователей с юмором назвала ситуацию «проблемами первого мира», в то время как другие советовали сменить тонировочный сервис, если мастера не могут гарантировать надежность пленки.

Эта история в очередной раз подчеркнула уникальные конструктивные особенности электромобилей Tesla, иногда требующие от владельцев нестандартных решений в вполне обычных ситуациях.

