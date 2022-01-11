Завод Tesla выпустил в 2021 году рекордное количество электрокаров

В 2021 году более 160 тыс. китайских Tesla было экспортировано в более чем 10 стран мира.

Шанхайская гигафабрика Tesla выпустила в 2021 году более 480 тысяч электорокаров.

Об этом информирует Хинхуанет.

В прошлом году на Шанхайской гигафабрике было произведено 484 130 автомобилей, что на 235% больше, чем в 2020 году.

В 2021 году более 160 тыс. китайских автомобилей Tesla было экспортировано в более чем 10 стран и регионов Европы и Азии. Машины Tesla, изготовленные в Китае, отправлялись в такие страны, как Дания, Швейцария, Швеция, Испания, Нидерланды и Норвегия.

Уровень локализации запчастей достиг 90 процентов. 92% металлических материалов аккумуляторных батарей Tesla могут перерабатываться на фабрике без транспортировки на отдельные заводы, предназначенные для этих целей.

Как добавляет Reuters, Tesla в декабре продала 70,85 тыс. электромобилей, произведенных на заводе в Шанхае. Это явилось рекордным показателем. Продажи в декабре 2021 года были почти в три раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года, и на 34% превышают продажу в ноябре 2021 года.

Шанхайский завод Tesla начал поставлять автомобили в конце 2019 года. Там производят электроседаны Model 3 и внедорожники Model Y для внутреннего и международного рынков, включая Германию и Японию.

Ранее сообщалось, что автопилот Tesla научили "агрессивному" поведению на дороге.

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