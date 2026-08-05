Зеленая стрелка, красный крест и желтая диагональ: как правильно читать реверсивный светофор

Реверсное движение / Фото: Faktyday

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Реверсивное движение – это устройство дорожного движения, при котором направление по одной или нескольким полосам может изменяться на противоположное. Такие полосы используют, чтобы пропускать больше машин в направлении, где в определенное время образовался более интенсивный поток.

Движение на реверсивной полосе регулирует специальный светофор, расположенный над ней. Его сигнал касается именно той полосы, над которой он установлен, а не всей проезжей части.

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Как читать три сигнала реверсивного светофора

ПДД предусматривают два основных сигнала реверсивного светофора и дополнительный желтый сигнал:

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зеленая стрелка, направленная вниз - движение полосой разрешено;

красный сигнал в виде буквы X - движение полосой запрещено;

желтая стрелка, наклоненная по диагонали вниз вправо - движение этой полосой запрещено, а водитель должен перестроиться на полосу вправо.

Желтая диагональная стрелка предупреждает об изменении сигнала реверсивного светофора. Она не означает, что можно продолжать движение до конца участка – полосу нужно безопасно оставить, перестроившись вправо.

Если сигнал реверсивного светофора над полосой, обозначенной по обе стороны разметкой 1.9, выключен, въезжать на нее запрещено. Поэтому темный светофор не следует воспринимать как разрешение уезжать.

Реверсное движение / Фото: Faktyday

Когда и как освободить реверсивную полосу

Желтая диагональная стрелка требует перестроиться вправо. Маневр следует начинать раньше времени: оценить обстановку, представить указатель поворота и убедиться, что смена полосы не создаст опасности или препятствий другим участникам движения.

Красный X запрещает движение полосой. Не стоит резко тормозить или изменять направление, если это может повлечь за собой аварийную ситуацию: дальнейшие действия зависят от дорожной обстановки, разметки и сигналов, действующих на конкретном участке.

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На въезде проверяйте сигнал над полосой, а не только ее разметку: заезд на реверсивную полосу из-за выключенного светофора на участке с разметкой 1.9 ПДД запрещают.

Какие знаки обозначают реверсивную дорогу

У ПДД есть несколько знаков, связанных с реверсивным движением:

5.13 «Дорога с реверсивным движением» обозначает начало участка, где направление по одной или нескольким полосам может изменяться на противоположное;

5.14 "Конец дороги с реверсивным движением" обозначает завершение такого участка;

5.15 «Выезд на дорогу с реверсивным движением» предупреждает, что впереди дорога с реверсивной организацией движения.

Знаки помогают распознать участок, но не заменяют сигнал светофора над конкретной полосой. Водитель должен учитывать знаки, разметку и сигнал светофора.

Чего не стоит путать

Реверсивный светофор отличается от обычной секции со стрелкой. Дополнительная секция регулирует направление поворота на перекрестке, а реверсивный светофор разрешает или запрещает движение полосой, над которой он установлен.

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Желтая диагональная стрелка – не просто предупреждение без обязательного действия. По ПДД она запрещает движение помеченной полосой и указывает на необходимость перестроиться вправо.

Материал объясняет общие требования ПДД. В конкретной ситуации водитель должен учитывать дорожную обстановку, разметку, сигналы других светофоров и указания регулятора.

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