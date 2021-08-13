Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Зеленский подписал закон об отмене НДС на ввоз электромобилей

Зеленский подписал закон об отмене НДС на ввоз электромобилей

Associated Press

Государство хочет увеличиться количество электротранспорта.

От 1 января 2022 не нужно платить НДС за автомобиль с электродвигателем и двигателем, который работает исключительно на сжатом или сжиженном метане, или биогазе.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Таким образом государство планирует стимулировать развитие отрасли электрического транспорта. Ведь мировой рынок производства электроавто растет.

К слову, за последние два года объем вложенных и анонсированных инвестиций в строительство составил почти 180 млрд долларов.

Как сообщалось, в Украине возникли серьезные проблемы с льготным растаможка автомобилей на европейской регистрации. Отмечается, что "евробляхы", которые завозили в страну так называемые "верблюды", не смогут растаможить, пока не погасят штраф в 34 000 грн. На эту сумму выписывают штрафы на родственников и друзей украинском, которые ввезли автомобиль в Украину.

Следующая публикация