Зеленский подписал закон об отмене НДС на ввоз электромобилей

Государство хочет увеличиться количество электротранспорта.

От 1 января 2022 не нужно платить НДС за автомобиль с электродвигателем и двигателем, который работает исключительно на сжатом или сжиженном метане, или биогазе.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Таким образом государство планирует стимулировать развитие отрасли электрического транспорта. Ведь мировой рынок производства электроавто растет.

К слову, за последние два года объем вложенных и анонсированных инвестиций в строительство составил почти 180 млрд долларов.

Как сообщалось, в Украине возникли серьезные проблемы с льготным растаможка автомобилей на европейской регистрации. Отмечается, что "евробляхы", которые завозили в страну так называемые "верблюды", не смогут растаможить, пока не погасят штраф в 34 000 грн. На эту сумму выписывают штрафы на родственников и друзей украинском, которые ввезли автомобиль в Украину.

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