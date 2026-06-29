Жара опасна для электромобилей: как уберечь аккумулятор от перегрева

Электромобиль / © Pexels

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Жаркая погода, которая ожидается в Украине в ближайшие дни, не представляет прямой угрозы для аккумулятора электромобиля. В то же время сочетание высокой температуры, быстрой зарядки и интенсивной эксплуатации автомобиля может привести к перегреву аккумулятора.

Об этом сообщило издание «Авто Центр».

Наиболее уязвимыми считаются старые модели электромобилей, не оснащенные эффективной системой активного охлаждения аккумулятора. Именно в таких автомобилях воздействие жары может ощущаться сильнее.

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Чтобы снизить нагрузку на аккумулятор, специалисты рекомендуют не использовать быструю зарядку постоянным током без крайней необходимости. После длительной поездки или стоянки под открытым солнцем аккумулятор и так имеет повышенную температуру, а быстрая зарядка только усиливает его нагрев. Для повседневного использования целесообразнее выбирать медленную зарядку переменным током (AC).

Также не рекомендуется постоянно доводить уровень заряда до 100%. Для ежедневных поездок достаточно поддерживать заряд аккумулятора в пределах 20–80%. Полную зарядку следует оставлять для случаев, когда запланирована дальняя поездка, и после этого не оставлять автомобиль надолго под палящим солнцем.

Заряжать электромобиль желательно тогда, когда на улице прохладнее — ночью или утром. При более низкой температуре аккумулятор нагревается меньше, а процесс зарядки протекает более стабильно.

В жару также стоит изменить стиль вождения. Высокая скорость, резкие старты и частые ускорения увеличивают нагрузку на аккумулятор и способствуют его нагреванию. Плавная езда помогает экономнее использовать заряд и сохранять ресурс аккумулятора.

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Не менее важно защищать автомобиль от солнца во время стоянки. Если есть возможность, лучше оставлять его на крытой парковке или в затененном месте. При отсутствии тени поможет солнцезащитная шторка на лобовом стекле, которая уменьшает нагрев салона.

Если электромобиль заряжается от сети, кондиционер желательно включить еще до начала поездки. В этом случае охлаждение салона будет происходить за счет электросети, а не за счет энергии аккумулятора.

«Таким образом, салон остынет еще до старта, а часть энергии будет поступать не из аккумулятора, а из сети. Это особенно полезно перед поездкой в полуденную жару», — говорится в статье.

Водителям также рекомендуется не игнорировать предупреждения бортовой системы. Если автомобиль сигнализирует о перегреве аккумулятора, ограничивает мощность или замедляет зарядку, лучше сделать паузу, поставить автомобиль в тень и дождаться, пока аккумулятор остынет.

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Перед длительными поездками следует уделить особое внимание давлению в шинах. Недостаточно накачанные колеса увеличивают сопротивление качению, из-за чего электромобиль расходует больше энергии.

Напомним, что даже мелкая неисправность может привести к задержке отпуска и дополнительным расходам. Специалисты рассказали, что следует проверить в автомобиле перед дальним путешествием.

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