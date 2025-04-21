Жара в авто: как охладить салон за 30 секунд без кондиционера

Проверенный способ уменьшить температуру в авто без кондиционера: простой лайфхак поможет в жару

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С наступлением жаркой погоды украинские водители все чаще сталкиваются с проблемой перегретого салона автомобиля.

Об этом методе напоминает Автопилот.

Как отмечают эксперты, температура в салоне машины, оставленной на солнце, может достигать 50–60°C. Впрочем, вместо того чтобы сразу включать климатическую систему, стоит попробовать метод, работающий как «ручная вентиляция».

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Для этого нужно сделать всего два шага. Сначала полностью опустите все окна в авто. Это создаст условия для вывода горячего воздуха. А потом — откройте одну дверь (например, водительскую) и несколько раз подряд резко ее откройте и закройте.

Это действие создает эффект «воздушной помпы» — каждое движение дверей буквально выталкивает горячий воздух через открытые окна, впуская свежее извне.

После нескольких повторений в салоне сразу станет заметно прохладнее. И только тогда можно включать кондиционер — он скорее справится с охлаждением и не будет перегружен.

Таким образом, этот метод поможет сэкономить топливо или электроэнергию, сохранит ресурс климатической системы авто и сделает поездку более комфортной уже с первых минут.

Напомним, с 1 мая 2025 года в Украине вступают в силу новые нормы по составу горючего. Согласно новым правилам, к бензинам с октановым числом ниже 98 будет обязательно прибавляться 5% биоэтанола.