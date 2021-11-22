Ждать придется полтора года: обновленная модель Toyota вызвала безумный ажиотаж на рынке

Рестайлинговый вариант был представлен в сентябре 2021 года.

Обновленная версия пикапа Toyota Tundra вызвала безумный ажиотаж на рынке.

Об этом сообщает CarsDirect.

Отметим, что рестайлинговая версия этой модели, которая стала третьей по счету, дебютировала в сентябре 2021 года. Так, первые товарные автомобили поступят в автосалоны в США в декабре. Однако даже тем, кто успел оформить заказы на пикап в первый день приема заявок, придется подождать: завод Toyota не справится с ажиотажным спросом на модель.

Срок ожидания составляет от четырех до девяти месяцев в зависимости от комплектации, а Tundra TRD Pro, немного отличающаяся дизайном экстерьера и техническими наработками вроде оригинальных амортизаторов Fox, другим передним стабилизатором поперечной устойчивости и защитой днища, придется ждать полтора года, т.е. как минимум до 2023-го. Информации о сроках снабжения топовой Tundra Capstone вообще нет.

В США Tundra доступна с битурбомотором V6 3.4, знакомым по Land Cruiser 300, выдающему 394 лошадиные силы (предыдущий агрегат V8 развивал 386 сил). Привод – задний или жесткий полный с понижающей передачей. Также предлагается бензиноэлектрическая установка i-Force Max мощностью 443 лошадиные силы: она состоит из бензиновой "шестерки" и электромотора, встроенного между двигателем и 10-диапазонным автоматом.

Toyota Tundra подорожала почти на 2 тысячи долларов по сравнению с предшественником – цены стартуют от $35 950.