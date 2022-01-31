Ждать придется три года: обновленная версия культового Mercedes-Benz вызвала безумный спрос

Компании пришлось приостановить продажи модели до конца 2024 года.

Очень популярный внедорожник – Mercedes-Benz Gelandewagen – устанавливает новые рекорды по продажам. В прошлом году по всему миру было продано 41 174 автомобилей.

Но для тех, кто хочет присоединиться к владельцам Mercedes-Benz G-class плохие новости: из-за того, что ажиотаж вокруг модели очень велик, руководство Daimler приостановило продажи "кубиков". Заказать себе новенький Gelandewagen можно будет не раньше чем в четвертом квартале 2024 года. Об этом сообщает издание MBPassionBlog.

С 17 января компании пришлось приостановить продажи Gelandewagen, ведь завод Magna Steyr в австрийском Граце просто банально не может справиться с таким безумным спросом. По словам австрийцев, поставки нового внедорожника уже растянулись до конца 2024 года, потому пока компания не выполнит свои обязательства, принимать новые заказы не будут.

Такая странная ситуация сложилась из-за автомобильного кризиса и нехватки чипов и полупроводников. Завод очень долго не мог выйти на полную мощность, поэтому сроки поставки автомобилей значительно сдвинулись и теперь компании нужно догонять.

Но надо отметить, что, несмотря на проблемы с поставкой, компании Mercedes-Benz уже удалось запустить в разработку электрическую версию модели. Серийная модификация "электрички" запланирована на 2024 год. Сейчас инженеры с дизайнерами работают над рестайлингом, поэтому в скором времени мы можем увидеть на дорогах обновленный G-class.

Напомним, что недавно Mercedes-Benz представил электромобиль с рекордным запасом хода.