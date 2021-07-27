Ждем дешевые электрические и гибридные авто: Toyota и Panasonic собираются существенно уменьшить стоимость батарей

Это должно произойти уже в 2022 году.

Крупные японские компании Toyota и Panasonic объявили о том, что совместными усилиями смогут существенно уменьшить стоимость батарей.

Об этом сообщает InsideEVs.

Отмечается, что цена на батареи может потенциально упасть на 50%. Это должно помочь удешевить гибридные и электрические автомобили, чтобы успешно конкурировать с аналогичными корейскими и китайскими моделями. Все дело в том, что Toyota и Panasonic имеют совместное предприятие, в котором японский автопроизводитель владеет 51%, а машиностроительная корпорация 49%. На базе него и планируется выпускать новые литий-ионные батареи.

Удешевить производство батарей планируется уже в следующем году. А к 2025 году ставится еще более амбициозная задача — уменьшить расходы на 65-70 процентов. Однако многие специалисты сомневаются в возможности таких сокращений.

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Как стало известно западным СМИ, большую часть расходов (около 60%) СП тратит на сырье. То есть на литий и кобальт, который растет в цене из-за все большей популярности электромобильного транспорта. Остальная часть приходится на разработку, производство и инвестиции в существующие заводы. Строго говоря, у компаний достаточно мало возможностей для оптимизации.

Впрочем, японцы не теряют оптимизма. В 2020-м СП смогло выпустить почти полтора миллиона батарей, несмотря на определенные сложности, связанные с пандемией. Более того, планируется установить новые производственные линии на заводах в городе Химэдзи. В первый год они дадут дополнительные 80 тысяч единиц батарей с перспективой увеличения.

Ранее рассказывалось о том, что китайский автопроизводитель представил батарею для электрокаров с запасом хода в 1 млн км.

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