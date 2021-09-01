Ждем на украинских дорогах: KIA рассекретила обновленную версию Sportage для европейского рынка

Модель будет доступна в пяти вариантах.

Компания KIA показала обновленную версию кроссовера Sportage для Европы.

Об этом сообщает Carscoops.

На рынок Старого света кроссовер выйдет с локальными изменениями экстерьера, особыми опциями и урезанными габаритами: по ним он будет ближе к дореформенному Sportage, чем удлиненная версия для Южной Кореи.

Отметим, что всего неделю назад автопроизводитель показал тизерные фотографии этого кроссовера. А вот теперь модель рассекречена полностью.

Среди внешних отличий числятся увеличенные воздухозаборники спереди, слегка другой рисунок решетки радиатора, менее крупный задний бампер и толстая задняя стойка. Кроме этого, европейский вариант можно будет узнать по черной крыше, которую предложат за дополнительную плату.

Press Office KIA

KIA Sportage имеет следующие габаритные размеры: длина — 4 515 мм, ширина — 1 865 мм, высота — 1 645 мм. Колесная база — 2 680 мм. Объем багажного отделения составляет 591 литров. В сложенном виде — 1 780 литров.

В салоне установлен изогнутый кластер, объединяющий экран мультимедийной системы и цифровую "приборку", как и у Sportage для домашнего рынка. Кроме того, машина оборудована системой KIA DriveWise. В комплекс входит, например, система предотвращения фронтальных столкновений FCAA, ассистент обгона и встречного разъезда HDA, интеллектуальный круиз-контроль NSCC, интеллектуальный ограничитель скорости ISLA.

Press Office KIA

Европейцам автомобиль предложат как с традиционным ДВС, так и сразу с тремя вариантами бензоэлектрических силовых установок, а также в "спортивной" версии GT-Line.

KIA Sportage для рынка Европы оснащается 1,6-литровым дизелем мощностью 115 или 136 л.с. Кроме того, кроссовер может комплектоваться силовой установкой PHEV (265 л.с.), силовой установкой по схеме "классического" гибрида HEV (230 л.с.) и силовыми установками по схеме "мягкого гибрида" MHEV (150 или 180 л.с.). Все это на базе бензинового двигателя 1,6 T-GDI.

Дебют европейского Sportage и его гибридной модификации состоится на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене. Выставка пройдет с 7 по 12 сентября. У европейских дилеров автомобиль может появиться до конца этого года. Не исключено его появление и в Украине.

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