Ждем подорожания: популярный среди украинцев аукцион повысил комиссию на покупку подержанного авто

А перевозчики поднимают тарифы на транспортировку электромобилей.

В Украине скоро могут вырасти цены на подержанные автомобили.

Как сообщает Auto24, с 23 августа американский страховой аукцион Copart повысил комиссии при покупке автомобилей стоимостью выше 4 тысяч долларов.

Отмечается, что комиссия выросла на 100-110 долларов для всех типов продавцов — как тех, кто покупает несколько автомобилей в год, так и для "оптовиков". Для автомобилей стоимостью выше 15 тысяч долларов вырос процент от цены машины.

Это уже не первое за последнее время повышение комиссий. Таким образом, каждое авто, приобретенное на этом аукционе по цене выше 4 тысяч долларов (а в основном популярны в Украине кроссоверы с 2014 года изготовления) подорожают минимум на 100 долларов. Авто, приобретенные более чем за 15 тысяч долларов, вырастут в цене несколько больше.

Еще одно новшество для тех, кто планирует приобрести в США электромобиль — транспортные компании опасаются возгораний при перевозках электрических авто. Соответственно, они требуют дополнительной страховки или повышают тариф, если в контейнере из США находится электрический автомобиль с комплектной тяговой батареей, сообщают дилеры, перевозящие авто из США.

Повышение тарифов происходит на фоне огромного роста цен на новые и подержанные авто во всем мире, вызванные последствиями пандемии и дефицита чипов для компьютерных систем автомобилей.

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