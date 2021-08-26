Ждем в Украине: KIA анонсировала появление нового Sportage для рынка Европы

Его презентация состоится 1 сентября.

Компания KIA готовит появление кроссовера Sportage нового поколения для европейского рынка.

Так, автопроизводитель опубликовал тизерные изображения этой модели, которая будет иметь короткую колесную базу. Об этом говорится на их официальном сайте.

Судя по всему, европейский Sportage будет отличатся от азиатского — например, у него будет другая корма, напоминающая о кроссовере предыдущей генерации. Внешние отличия сводятся к другим задним стойкам крыши и уменьшенному стеклу на пятой двери, что предоставляет европейском варианта более спортивный вид.

Что же касается габаритов, то они будут примерно такими же, как и у предыдущего Sportage — например, длина составит около 4,48 метра. Ожидается, что кроссовер получит в качестве опции черную контрастную крышу и матричные фары.

Новый KIA Sportage в зависимости от рынка предложат с 1,6-литровой бензиновой "турбочетверкой" мощностью 180 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатой МКПП или с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Также кросс предложат с 2,0-литровым дизельным агрегатом мощностью 186 лошадиных сил в паре с 8-ступенчатой АКПП. Кроме того, для KIA Sportage предусмотрена гибридная модификация с 1,6-литровым мотором в паре с 6-ступенчатой АКПП и электродвижка с тяговой батареей на 1,49 кВт/ч. Пиковая отдача — 230 лошадиных сил.

Дебют новинки запланирован на 1 сентября, а у европейских дилеров автомобиль появится к концу этого года. Не исключено его появление и в Украине.

Ранее рассказывалось о том, что обновленная версия KIA Sportage вызвала невероятный ажиотаж на рынке.

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