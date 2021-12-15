Ждем в Украине: новый кроссовер китайского производителя "засветился" на фото

Пока его удалось поймать только в камуфляже

В Сети показали новый кроссовер китайского производителя Jetour, являющийся суббрендом Chery.

Об этом сообщает Autohome.

Отметим, что марка Jetour достаточно молодая (она была основана в 2018 году) и имеет в своей линейке три кроссовера: X70, X90 и X95. Проект оказался успешным: по данным китайских СМИ, с января по октябрь 2021 года реализовано около 114 тысяч машин против примерно 80 тысяч единиц, проданных за аналогичный период 2020-го.

Вскоре к ним присоединится стильная новинка с индексом X. Ее закамуфлированные прототипы попали в объективы фотошпионов во время дорожных тестов.

Судя по фото, новинка полностью повторит одноименный концепт, представленный прошлым летом. Кроссовер получил безрамочную решетку радиатора с оригинальным наполнением, которая визуально сочетается со светодиодными фарами и воздухозаборником, интегрированным в бампер. На границе с капотом разместились узкие ДХJ. Широкий атлетический капот отлично сочетается с мускулистыми боками и наклонной линией крыши. Завершают современный образ выдвижные ручки дверей и зеркала заднего вида на тонких ножках.

autohome

Фотошпионам удалось сделать снимки и салоны модели. В его оснащение вошла цифровая приборная панель и мультимедийная система с большим экраном, который установлен в центре передней панели. Интересно то, что Jetour X не имеет блока климат-контроля, а также традиционного рычага коробки или джойстика.

autohome

Особенностью новинки станет автопилот третьего уровня. Дебют модели состоится в начале 2022 года, а к концу года она поступит в продажу.

Добавим, что этот кроссовер может вскоре появиться и в Украине, ведь бренд Jetour официально у нас представлен. В Украине пока модельный ряд бренда представлены одной моделью - кроссовером Jetour X70.