Ждем в Украине: самый дешевый электромобиль Европы выходит на новый рынок

Отныне эту модель могут приобрести испанцы.

Литовская компания Dartz продолжает продвигать на европейском рынке электрокар Freze Nikrob.

Отметим, что отныне этот электромобиль, который вызвал невероятный ажиотаж на рынке, могут приобрести в Испании.

Freze Nikrob — это, по сути, переработанная версия популярного китайского Wuling Hongguang Mini, который производится для своего внутреннего рынка на совместном предприятии General Motors и двух китайских компаний SAIC и Wuling.

Кроме модификаций освещения, увеличенного запаса хода (200 против 170, прим.) и добавления различных функций безопасности, Nikrob во многом идентичен китайскому автомобилю. Доступны два размера батареи: на 9,2 кВт-ч или 13,8 кВт-ч. Что касается максимальной скорости, то она равна 105 км/ч.

AutoCar

Одним из достоинств новинки называют ее стоимость. В Европе электромобиль оценили в 9 999 евро, хотя в Китае за такой же автомобиль, но уже с другим шильдиком, просят всего 3 780 евро.

Вскоре этот электрокар может появиться и на дорогах Украины. Наиболее вероятным вариантом является его появление на вторичном рынке.

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