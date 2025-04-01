Желтая коробчатая разметка на дорогах Украины: что она означает

Новая разметка на дорогах / © autotheme.info

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В Украине появляется новая желтая коробчатая разметка на перекрестках. Первый такой пример можно увидеть на перекрестке Садова — Марка Кропивницкого в Николаеве.

Об этом пишет Автотема.

Желтая коробчатая разметка 1.10.3, которая была введена после изменений в правилах дорожного движения в 2021 году, указывает на участки перекрестка, куда запрещено выезжать в случае пробки.

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В случае выезда на перекресток во время образования пробки водитель может остановить авто, что создаст препятствие движению, это недопустимо. Исключения составляют только повороты влево или вправо. Также нельзя останавливаться на сетке, если невозможно завершить проезд до смены сигнала светофора.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине начали устанавливать новый дорожный знак, получивший народное название «точка в треугольнике». ТСН рассказывали, что он значит.