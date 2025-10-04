Желтая сетчатая разметка на перекрестке: что она означает

Желтая сетчатая разметка на перекрестке / © CBS

Реклама

На дорогах Киева и других крупных городов водители все чаще замечают квадратные желтые сетки на перекрестках. Это не декоративный элемент, а официальная разметка с номером 1.10.3 в ПДД. Ее главная цель — заставить вождей не блокировать узловые точки движения во время пробок.

Об этом сообщает SUV News.

Закон запрещает выезжать на площадь с такой разметкой, если дальше нет места для проезда. Если же водитель заехал в «коробку» и перекрыл путь другим, он рискует получить штраф в размере 510 гривен. Инспекторы уже активно пользуются камерами автофиксации, так что избежать наказания сложно.

Реклама

Автоинструктор Сергей К. объясняет: «Это правило взято из Лондона, где оно работает десятилетиями. Там желтые сетки значительно снизили количество аварий и дорожных конфликтов на перекрестках».

По словам инструктора, именно такие нововведения формируют у водителей культуру движения, которой так не хватает нашим дорогам.

Особенно часто желтую разметку можно встретить у крупных торговых центров и выездов на магистрали. Там трафик пиковый и даже небольшая задержка может вызвать хаос. Водителям стоит научиться ждать, пока авто впереди двинется, и только после этого въезжать в зону перекрестка. Это занимает несколько секунд, но экономит часы пробок.

Статистика МВД показывает, что с осени 2021 количество ДТП на размеченных участках уменьшилось. Полиция считает это свидетельством эффективности системы. Хотя некоторые руководители до сих пор относятся к новой норме скептически, практика демонстрирует ее реальную пользу.

Реклама

В Украине эта разметка не покрывает все города. Но там, где она уже есть, водителям следует быть внимательными. Камеры фиксируют каждый выезд на желтую зону во время пробки. И если вы решите «проскользнуть», то очень быстро получите уведомление с требованием оплатить штраф.

Напомним, как снизить расход топлива зимой: обнародованы три важных правила для водителей.