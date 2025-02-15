Желтый круг с тремя точками: что означает этот знак для автомобилистов

Диаметр знака составляет 16 см, а диаметр черных точек – 4 см, размещается он как на лобовом стекле, так и на заднем окне для лучшей видимости.

На сегодняшний день на автомобилях можно увидеть самые разные рисунки и наклейки, которые часто никакой важной информации не несут. Однако иногда речь идет о важных предупредительных индикаторов, которые могут насторожить водителей и пешеходов. Например, многие пугаются, увидев на стекле машины жуткий знак в виде желтого круга с тремя черными точками.

Что означает этот, на первый взгляд, жуткий знак, пишет "Твоя машина".

Прежде всего, следует понимать, что ничего ужасного этот символ не обозначает, но предупреждает окружающих о проблемах у водителя авто. Согласно ПДД, таким знаком нужно обозначать транспортные средства, находящиеся под управлением водителей с нарушениями слуха или глухонемых водителей.

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Диаметр знака составляет 16 см, а диаметр черных точек – 4 см. Размещается он как на лобовом стекле, так и на заднем окне для лучшей видимости.

Важно знать, что такие водители могут управлять исключительно транспортными средствами весом до 3,5 тонн. То есть, если вы увидите такой символ на грузовике, то вероятнее всего, это будет ошибка или манипуляция. Также следует понимать, что сам знак никакого преимущества и приоритета водителю не дает, а лишь служит предупреждением для других участников движения, чтобы они были бдительными и осторожными, понимая соответствующие угрозы. Например, то, что глухой водитель не отреагирует на звуковой сигнал или крик в экстренной ситуации.

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