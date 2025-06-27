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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Женщина погибла в результате взрыва подушки безопасности Citroën C3

Автопроизводитель Stellantis начал срочную кампанию отзыва автомобилей по всей Европе, включая Австрию.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В Citroën C3 взорвалась подушка безопасности

В Citroën C3 взорвалась подушка безопасности

После рокового инцидента во Франции, где в результате детонации подушки безопасности в Citroën C3 погибла женщина, а подросток получил тяжелые ранения, автопроизводитель Stellantis начал срочную кампанию отзыва автомобилей по всей Европе, включая Австрию. Компания объявила о введении ограничения Stop-Drive для моделей Citroen C3 (второе поколение) и DS 3 (первое поколение), выпущенных в период с 2009 по 2019 годы.

Об этом сообщает сайт «НОВОСТИ Ю».

Что произошло

11 июня 2025 года у Реймса во Франции подушка безопасности автомобиля Citroën C3 взорвалась с такой мощностью, что элементы конструкции попали в пассажиров. В результате 37-летняя женщина умерла, а подросток получил тяжелые травмы. Инцидент связывают с дефектными газогенераторами от производителя Takata, которые стали причиной многочисленных отзывов в мире.

Реакция компании и власти

Французское Министерство транспорта оперативно ввело запрет на эксплуатацию указанных моделей. Stellantis призывает владельцев прекратить использование автомобилей и обратиться в официальные сервисы для бесплатной замены потенциально опасных подушек безопасности.

«Это важнейшая мера по защите жизни. Мы хотим решить проблему быстро, прозрачно и ответственно», — заявил представитель компании.

Положение дел в Австрии

В рамках кампании в Австрии в общей сложности под отзыв подпадают 12 464 транспортных средства. По состоянию на сегодняшний день остаются не замененными подушки в 3 758 автомобилях. Владельцы уже получили официальные уведомления Министерства защиты прав потребителей и Citroën Österreich GmbH. Еще не прошедших сервис повторно информируют. В Stellantis призывают автовладельцев обновить контактные данные, чтобы гарантировать получение уведомлений.

Страны, где работает Stop-Drive

Под запрет попали автомобили на территории:

  • Австрии

  • Франции

  • Германии

  • Великобритании

  • Бельгии

  • Польши

  • Швеции

  • Нидерландов

  • Швейцарии

  • Чехии

  • Дании

  • Словакии

  • Финляндии

  • Норвегии

  • Ирландии

  • Литвы

  • Латвии

  • Эстонии

  • Молдовы

  • Украины

  • Беларуси

  • Румынии

Всего в Европе под действие ограничения попадает около 441 тысячи единиц автомобилей.

Ранее мы писали о том, из-за каких продуктов водитель может провалить тест на алкоголь и получить 17 тысяч гривен штрафа.

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