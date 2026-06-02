Женщины чаще травмируются в ДТП: ученые нашли неожиданную причину

Австрийские ученые обнаружили, что современные автомобильные системы безопасности не всегда одинаково эффективно защищают мужчин и женщин во время дорожно-транспортных происшествий. Причиной этого могут быть подходы к проектированию, которые долгое время базировались преимущественно на мужских физических параметрах.

Специалисты Грацкого технологического университета изучили статистику дорожно-транспортных происшествий за последние 12 лет и воссоздали сценарии реальных аварий с помощью компьютерного моделирования.

Исследователи обращают внимание, что многие современные системы безопасности создавались на основе данных о мужской анатомии. Манекены для краш-тестов, которые долгое время использовались во время испытаний, в основном были адаптированными версиями мужских моделей и не в полной мере учитывали физиологические особенности женщин.

Как говорится в исследовании, это может объяснять, почему женщины во время реальных ДТП чаще получают травмы. Ученые связывают такую разницу с особенностями строения таза, грудной клетки, плечевого пояса и позвоночника, которые влияют на поведение тела во время столкновения.

Отдельно авторы работы подчеркивают, что женщины нередко сидят ближе к рулю или занимают другое положение относительно подушек безопасности, что может сказываться на эффективности защитных систем.

В то же время в США уже применяют новые методики испытаний транспортных средств. В частности, для тестов используют манекен THOR-05F, который точнее отражает параметры женского тела и оборудован большим количеством датчиков. Это помогает инженерам подробнее анализировать риски травмирования и совершенствовать конструкции автомобилей.

Кроме того, производители постепенно внедряют адаптивные системы безопасности. Речь идет, в частности, о ремнях, которые автоматически меняют силу натяжения в зависимости от положения человека в салоне, его роста и силы удара. Такие решения уже доступны в ряде современных моделей.

По мнению экспертов, пересмотр стандартов краш-тестов и дальнейшее развитие интеллектуальных систем безопасности могут способствовать повышению уровня защиты пассажиров. Ожидается, что такие подходы будут все активнее использоваться в автомобильной отрасли.

