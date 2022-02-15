Женщины выбрали лучшие автомобили года: кто стал финалистом

Женщины выбрали лучшие автомобили года: кто стал финалистом

Жюри удалось выбрать очень современные и интересные автомобили.

Жюри конкурса "Women's World Car Of The Year 2022" выбирали автомобильных победителей по очень большому количеству критериев. Каждый из них должен быть лучшим в безопасности, удовольствии от вождения, уровнем комфорта и технологий, а также в дизайне и соотношении цена/качество.

Также, что очень важно в нашем современном мире – автомобили должны быть энергоэффективными и экологичными. Об этом сообщается на официальном Facebook-странице конкурса.

Учитывая все факторы, первые три победных места достались электрокарам. В категории "Большой автомобиль" лучшим стал электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E, в категории "Большой внедорожник" — BMW iX, а лучшей высокопроизводительной моделью, женщины признали электроседан Audi e-Tron GT.

Также одно место досталось электрифицированному Jeep Wrangler 4xe, он с неплохим отрывом обошел своих конкурентов в категории полноприводных авто и пикапов.

Далее в номинации "Городской авто" одержал победу Peugeot 308, а среди "Семейных кроссоверов" победителем стал Kia Sportage. Остался последний этап конкурса, в котором женщины должны выбрать из шести финалистов одного победителя. Уже традиционно 8 марта, мы узнаем, какой автомобиль стал лучшим женским автомобилем 2022 года.

Напомним, что недавно стали известны имена финалистов конкурса "Всемирный автомобиль 2022".