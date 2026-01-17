Зимний лайфхак для водителей: какая кнопка поможет мгновенно очистить лобовое стекло авто

Как быстро разморозить лобовое стекло / © ТСН

Водителям напомнили о самом простом способе быстро очистить лобовое стекло от льда без скребков и царапин — достаточно включить обдув на максимум. Эксперты отметили, что теплый воздух из вентилятора способен растопить лед всего за несколько минут.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперты советуют включить обдув лобового стекла и установить высокую температуру. Если выставить вентилятор на максимум, тепло начнет постепенно растапливать лед, и водителю не придется стоять на улице в мороз. После того как стекло очистится, скорость вентилятора рекомендуют уменьшить до обычного режима и вытереть лишнюю влагу.

Совет опубликовали в TikTok — видео быстро набрало популярность и собрало более тысячи лайков. Часть пользователей одобрительно отреагировала на лайфхак, другие же отметили, что такой способ может приводить к дополнительному расходу топлива.

Похожих рекомендаций придерживаются и другие автоэксперты. Они советуют перед поездкой включать обогрев лобового и заднего стекла. Во многих современных авто задний обогрев одновременно прогревает и боковые зеркала.

Также специалисты обращают внимание: не стоит сразу пользоваться стеклоочистителями или омывателем, пока лед не начал таять. Для предотвращения запотевания советуют включить кондиционер — он осушает воздух даже зимой.

Отдельно отмечают безопасность: не протирать запотевшие стекла руками, чтобы не оставлять жирных следов и не поцарапать поверхность украшениями. При необходимости лучше воспользоваться безворсовой тканью и все время оставаться рядом с авто, пока работает двигатель.

Напомним, длительное пребывание под снегом наносит техническому состоянию авто сокрушительный удар, который затем повлечет дорогостоящий ремонт.