Зимний Must Have: обязательный набор, который должен быть в авто каждого водителя

Автомобиль на зимней дороге / © Associated Press

Реклама

Зимний сезон – это не просто снег и праздничные огоньки, а настоящий краш-тест для вашего автомобиля . Морозы, влага, соль и перепады температур атакуют технику каждый день, заставляя ее работать на грани.

Чтобы не остаться без транспорта в критический момент, следует заранее вооружиться проверенными средствами, пишет сайт Avtomob .

Эксперты рекомендуют иметь в багажнике пять ключевых продуктов, которые помогут избежать зимних неприятностей и сохранить нервы.

Реклама

1. «Незамерзайка» с запасом морозостойкости

Выбирайте омывайку, которая не кристаллизуется даже при -20°C и не имеет резкого запаха. Помните: стекло охлаждается быстрее воздуха, поэтому запас по температуре — мастхев.

2. Силиконовый спрей – против «прилипшей» двери

После ночного мороза уплотнители могут буквально свариться с кузовом. Обработка силиконовым спреем создает водоотталкивающую пленку, которая сохраняет эластичность резины и предотвращает ее растрескивание.

3. Антифог

Запотевшие стекла — враг безопасности. Средство против запотевания наносится на внутреннюю сторону стекла и мгновенно действует. Одна обработка – неделя покоя. Идеально для межсезонья, когда влажность – на максимуме.

4. Антигель и антилид – защита топливной системы

Для дизеля – антигель, который не дает парафинам превратить топливо в желе. Для бензина — поглотитель влаги, предотвращающий образование льда в баке. Оба средства – как страховка.

Реклама

5. Размораживатель

Ледяное стекло, примерзшие дворники, замерзшие замки — все это решается через минуту. Распыляешь – и лед тает. Идеально для тех, кто не хочет ждать 15 минут прогревания.

Напомним, американский механик с 55-летним опытом Скотти Килмер назвал два ключевых фактора , влияющих на долговечность и безопасность авто.