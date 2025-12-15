Зимний прогрев авто: механик назвал ошибки, которые могут повредить двигатель

Автомобиль / © unsplash.com

Прогревание автомобиля зимой остается привычной практикой для многих водителей, однако современные двигатели уже не нуждаются в длительном ожидании перед началом движения. В то же время, неправильные действия сразу после запуска мотора могут навредить авто.

Об этом рассказал опытный киевский механик Алексей Гончар для «Твоя машина».

По словам специалиста, самой распространенной ошибкой является включение печки сразу после запуска двигателя.

«Когда водитель сразу включает обогреватель, он фактически забирает тепло у двигателя. Это замедляет прогрев двигателя и создает для него излишнюю нагрузку», — объясняет механик.

Эксперт советует включать печку только после того, как двигатель начнет выходить на рабочую температуру и стабильные обороты.

Можно ли трогаться без длительного прогрева

Алексей Гончар отмечает, что современные двигатели нормально работают даже на холодную, поэтому стоять по 10 минут на месте уже не нужно.

«Прогрев на ходу — это нормально. После запуска достаточно дать двигателю поработать 20-30 секунд, а дальше можно начинать движение», — говорит он.

В то же время, в первые несколько километров механик советует избегать резких разгонов, высоких оборотов и активного торможения, чтобы не перегружать мотор.

Специалист отмечает, что исключением остаются подержанные автомобили с карбюраторными двигателями. В таких случаях более длительный прогрев действительно необходим для стабильной работы мотора.

Для большинства современных авто короткий запуск и спокойное начало движения — оптимальный вариант, позволяющий сохранить ресурс двигателя и сэкономить топливо.

