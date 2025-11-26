Зимняя привычка, которая убивает двигатель и может ударить по кошельку: почему нельзя греть прогревать авто

Стоит ли прогревать авто зимой / © Pexels

Водителей призывают отказаться от привычки оставлять авто заведенным в мороз, ведь это не помогает мотору, а наоборот — ускоряет износ и может привести к штрафам.

Об этом предупреждают эксперты по потребительским правам Which? и специалисты RAC Drive, передает издание Express.

По словам старшего автомобильного исследователя Майкла Пассингхема, прогрев двигателя на холостом ходу давно потерял смысл: карбюраторные авто, которым это было нужно, более 30 лет не выпускают. В современных машинах мотор быстрее выходит в рабочий режим во время осторожной езды, а не стоя на месте. Это также экономит топливо.

Специалист отметил, что единственный практичный мотив оставить авто заведенным — прогреть салон и разморозить стекла, но даже в этом случае лучше пользоваться функциями дистанционного запуска, если они есть.

Эксперты советуют очищать лобовое стекло механически, ведь скребок или специальный спрей значительно эффективнее и безопаснее, чем ожидание у заведенной машины. В то же время нужно следить, чтобы стеклоочистители не были примерзшими — попытка включить их может повредить моторчик или сами щетки.

Если под рукой нет средства от льда, можно воспользоваться смесью воды и соли или домашним раствором уксуса с водой. Но эксперты предостерегают: кипяток или кредитные карты использовать категорически нельзя — это повреждает стекло.

RAC напоминает, что в некоторых странах, в частности в Великобритании, оставлять двигатель работающим на дороге общего пользования — правонарушение. За игнорирование требования выключить мотор грозит штраф 20 фунтов. Если не оплатить его вовремя, сумма может вырасти до 40, 80 и даже до 1000 фунтов в случае повторных нарушений.

На частной территории это не запрещено законом, но и не рекомендуется: авто становится более легкой добычей для угонщиков, а выбросы от холостого хода удваиваются.

Специалисты советуют заранее готовить авто к холодам: регулярно проходить техобслуживание, следить за уровнем жидкостей и при необходимости делать сезонные зимние проверки у дилера. Это поможет избежать неприятностей в мороз и продлит ресурс автомобиля.

