Знак с облаком и дождем: специалист объяснил, когда он действует и спасает от аварии

Неожиданный знак с облаком и дождем

На дорогах Украины не все знаки одинаково понятны. Один из таких — небольшая табличка с изображением облака и дождя. Ее номер в ПДД — 7.13, и она обозначает «Влажное покрытие». На первый взгляд, мелочь, но именно этот знак часто спасает от аварий.

Инструктор по дорожному движению Сергей Д. в комментарии для издания Твоя МАШИНА объясняет: «Когда на асфальте вода, тормозной путь увеличивается на треть. Авто может потерять сцепление даже на скорости 60 км/ч. Табличка 7.13 сигнализирует, что действие главного знака следует воспринимать именно в таких условиях, когда покрытие мокрое или блестящее от дождя.

Чаще всего она появляется рядом со знаками 1.13 «Скользкая дорога» или 3.29 «Ограничение скорости». В первом случае предупреждает об опасности занесения, во втором — заставляет водителя притормозить, чтобы не попасть в аквапланирование. Также ее ставят у знаков «Обгон запрещено» или «Движение запрещено» — когда во время ливня определенный участок становится особенно опасным.

Специалисты советуют: если вы видите знак с облаком, воспринимайте его всерьез. Уменьшите скорость, увеличьте дистанцию, не тормозите резко. Даже несколько секунд внимательности могут сберечь жизнь.

