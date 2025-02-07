Знак с камнями из-под автомобиля: что он означает и как защитить автомобиль

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать повреждений стекла, фар и кузова автомобиля, а также сделает движение более безопасным для всех участников дорожного движения.
Чтобы предупредить водителей о риске выбрасывания гравия или щебня из-под колес, на дорогах устанавливается соответствующий дорожный знак "Выброс каменных материалов". Он сигнализирует, что впереди опасный участок, где высока вероятность попадания камней в авто.
Детальнее – в материале ТСН.ua.
Даже небольшой камень на дороге может нанести серьезный ущерб автомобилю, если попадет под колесо и вылетит с большой скоростью. Такой обломок может попасть в обочину, другие транспортные средства или в лобовое стекло, что особенно опасно на трассах, где скорость движения значительно выше, чем в городе.
Чтобы избежать повреждений, водителям рекомендуется :
- снизить скорость;
- увеличить дистанцию до других автомобилей;
- соблюдать безопасный боковой интервал;
- воздержаться от обгона и опережения.
Установка знака зависит от местности :
- в пределах населенных пунктов он располагается за 50-100 метров до опасного участка;
- вне города – в 150-300 метрах.
Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать повреждений стекла, фар и кузова автомобиля, а также сделает движение более безопасным для всех участников дорожного движения.
Ранее мы рассказывали, что означает дорожный знак "Неровная дорога" и почему его следует не игнорировать.
Читайте также :