Знак с камнями из-под автомобиля: что он означает и как защитить автомобиль

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать повреждений стекла, фар и кузова автомобиля, а также сделает движение более безопасным для всех участников дорожного движения.

Чтобы предупредить водителей о риске выбрасывания гравия или щебня из-под колес, на дорогах устанавливается соответствующий дорожный знак "Выброс каменных материалов". Он сигнализирует, что впереди опасный участок, где высока вероятность попадания камней в авто.

Детальнее – в материале ТСН.ua.

Даже небольшой камень на дороге может нанести серьезный ущерб автомобилю, если попадет под колесо и вылетит с большой скоростью. Такой обломок может попасть в обочину, другие транспортные средства или в лобовое стекло, что особенно опасно на трассах, где скорость движения значительно выше, чем в городе.

Чтобы избежать повреждений, водителям рекомендуется :

снизить скорость;

увеличить дистанцию до других автомобилей;

соблюдать безопасный боковой интервал;

воздержаться от обгона и опережения.

Установка знака зависит от местности :

в пределах населенных пунктов он располагается за 50-100 метров до опасного участка;

вне города – в 150-300 метрах.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать повреждений стекла, фар и кузова автомобиля, а также сделает движение более безопасным для всех участников дорожного движения.

Ранее мы рассказывали, что означает дорожный знак "Неровная дорога" и почему его следует не игнорировать.