"Золотые" киловаты: эксперт объяснил, почему зарядить электрокар так дорого

Электромобиль / © Pexels

Реклама

Стоимость зарядки электрокара в Украине может существенно отличаться в зависимости от локации и оператора, иногда достигая 32–34 гривен за киловатт-час. Такая цена часто вызывает непонимание у водителей, привыкших сравнивать ее с бытовым тарифом на свет.

Об этом рассказал основатель платформы ECOFACTOR Сергей Вельчев на своей странице в Facebook.

Кто устанавливает цены

Важно понимать, что платформы для зарядки (например, ECOFACTOR) работают по принципу маркетплейса, подобно Prom.ua или Rozetka. Платформа предоставляет технологию и биллинг, но тариф устанавливает владелец конкретной станции.

Реклама

Большинство зарядок находятся в управлении независимых предпринимателей, самостоятельно рассчитывающих себестоимость. Поэтому цены могут кардинально отличаться даже в пределах одного района города.

Откуда берутся 30 гривен

Основой любого тарифа является рыночная стоимость электроэнергии, которая для бизнеса значительно выше бытовой.

Структура базовой стоимости выглядит так:

Рынок «в сутки вперед» (РДН): около 16 грн/кВтч.

Тариф на распределение: примерно 2,75 грн/кВтч.

НДС (20%): прилагается к сумме.

Итого: себестоимость «голого» киловата достигает 22,5 грн.

Далее включаются технические факторы. Для скоростных станций (DC) существуют неизбежные потери энергии на преобразование и передачу, которые в среднем составляют 10%. Зимой из-за холодных батарей этот показатель растет. Фактически это поднимает себестоимость до 25 грн/кВтч.

Реклама

Следующий шаг — аренда места. Станции располагаются на дорогостоящих локациях: ТРЦ, АЗС или паркингах. Это добавляет к тарифу еще 1,5–2 грн.

Финальная цена для клиента формируется после добавления маржи оператора, обычно составляет 10–15%. Эти средства идут на: сервис и ремонт, развитие сети, покрытие рисков, погашение кредитов за оборудование.

Таким образом, экономически обоснованный тариф сегодня составляет 32–34 грн/кВтч.

Можно ли подешевле?

Эксперт отмечает, что на рынке есть примеры и более низкие цены. Некоторые операторы удерживают старые тарифы (например, 18,5 грн) за счет собственной генерации, других финансовых моделей или сознательно работая «в минус» ради лояльности клиентов.

Реклама

Он прогнозирует, что традиционно более спокойный период для зарядных сетей наступит с марта, когда уменьшится нагрузка на энергосистему и спадет зимний ажиотаж.

Какая средняя цена горючего в Украине

За последние сутки наибольший рост показал бензин марки А-92 (+18 коп.), а популярный А-95 и дизель прибавили в цене по 15 копеек.

Средняя стоимость горючего на украинских АЗС выглядит так:

Бензин А-95 премиум — 64,20 грн/л;

Бензин А-95 — 59,71 грн/л;

Бензин А-92 — 57,90 грн/л;

Дизельное топливо — 59,39 грн/л;

Газ автомобильный — 38,32 грн/л.

Напомним, несмотря на стремительный рост популярности электромобилей из-за экономии на горючем и экологичности, их надежность все еще вызывает вопросы. По данным Consumer Reports, электрокары испытывают в среднем на 79% больше технических проблем, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Реклама

Основные причины — новизна технологий, сложные электронные системы, аккумуляторы и программное обеспечение, не всегда стабильно работающие в реальных условиях. Эксперты отмечают, что часть моделей еще находится на этапе доработки, что повышает риск неисправностей, особенно в первые годы эксплуатации.