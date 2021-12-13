Звездный украинский автогонщик дал действенные советы, как запустить дизельный двигатель в морозы

Звездный украинский автогонщик дал действенные советы, как запустить дизельный двигатель в морозы

Дизельный двигатель требует к себе больше внимания, поэтому лучше придерживаться простых правил и жить спокойно.

Для тех, у кого автомобиль работает на дизеле, зимний период – это боль и страдание. Очень часто водители попадают на некачественное горючее и тогда утром начинаются разные неприятные сюрпризы.

Звезда украинского автоспорта – Алексей Мочанов, подготовил советы, как не попасть в беду.

Если на улице температура опустилась до -15 градусов мороза, не спешите запускать свой двигатель. Перед этим нужно провести простую манипуляцию. Поверните ключ, чтобы включить зажигание. У вас на приборном щитке должна загореться спиралька, это значит, что запущен процесс прогрева свечей. Как только она погасла, выключайте зажигание и повторяйте этот процесс 4-5 раз. После этого автомобиль должен запуститься быстрее и легче.

Бывает, что это не совсем помогло. Автомобиль на несколько секунд завелся и перестал работать – не паникуем, такое бывает. Пробуем еще раз прогреть свечи и запускаем. Если и это не помогло, тогда беда. Значит в баке застыл гель и горючее превратилось в парафин. Все что вы должны сделать – это отогреть своего "железного коня". Надо закатить его в какой-нибудь теплый бокс или вызвать специальных людей, имеющих специальный чехол и воздушную "пушку", такими средствами, они отогреют авто где-то через 30 минут.

Также, надо помнить, что за ночь у вас остыл не только двигатель, но и весь автомобиль. И греть его нужно также весь, но не огнем и разными одеялами, а в движении. Если с горючим у вас все хорошо, тогда запускаем двигатель и даем ему поработать 2-3 минуты, не больше. После чего, начинаем понемногу уезжать. Те, кто используют авто с АКПП, лучше после запуска авто, переключить селектор на D (Drive), нажать на тормоз и в таком положении подождать 30 секунд. Тогда коробка прогреется и будет работать плавнее.

И еще один очень важный совет – не используйте чрезмерно подогрев сидений. Они созданы для того, чтобы сиденья были не холодными, а не для того, чтобы греть ваше тело. Если почувствовали, что сиденье уже теплое – выключайте. Ведь когда вы выйдете на холодную улицу с разогретой спиной и ягодицами – это может навредить вашему здоровью.

Напомним, как правильно эксплуатировать и следить за автомобилем в зимний период : действенные советы для автомобилистов.