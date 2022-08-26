Новый электромобиль Hyundai вызвал безумный ажиотаж в первый день продаж

Так, новый электромобиль захотели приобрести сразу 37 446 человек .

Об этом сообщает TeslaRati.

Компания заявила, что высокий спрос на Ioniq 6 доказывает, что потребители в Корее полагают, что новый автомобиль изменит правила игры в пользу электромобилей. Отмечается, что эта цифра рекордная за всю историю южнокорейского автопрома. Для сравнения: предыдущий лидер электрокаров Hyundai Ioniq 5 за первый день собрал 23 760 заявок.

Электромобиль Hyundai Ioniq 6 дебютировал в июле на Международном автосалоне в Пусане. Седан выстроен на платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Емкость базовой батареи равна 53 кВтч, а опциональный long-range – 77,4 кВтч. Hyundai Ioniq 6 – электрический спортивный седан с ярким стремительным дизайном. У 4,8-метрового автомобиля быстрый профиль с аркообразной крышей и футуристический салон с двумя большими экранами на передней панели.

Фото: TeslaRati

Покупателям предложены две версии Hyundai Ioniq 6. Первоначальный заднеприводный вариант за $38 800 оснащен одним 218-сильным мотором, а топовая версия за $45 600 получила два мотора общей мощностью 325 л.с. и полный повод. Самый сильный вариант разгоняется до 100 км/ч за 5,1 с. Начальная модификация оснащена батареей емкостью 53 кВт∙ч, а топовая – 77,4 кВт∙ч. В последнем случае запас хода составляет до 610 км.

Фото: TeslaRati

Показатели Hyundai Ioniq 6 еще больше поражают, если учесть, что пока он поступил в продажу только у себя на родине. В Европе и США модель появится в конце нынешнего или начале следующего года. Главный конкурент Ioniq 6 на глобальном рынке – седан Tesla Model 3. Первые заказчики должны получить Hyundai Ioniq 6 в начале 2023 года.

Читайте также:

Hyundai модернизировал электромобиль, доступный на рынке Украины

Hyundai отзовет партию обновленной версии популярного кроссовера из-за необычного сбоя

Инженеры Hyundai создали машину, работающую на водороде и умеющую передвигаться боком