Путешествуем на автомобиле: какие предметы первой необходимости нужно иметь с собой

Путешествуем на автомобиле: какие предметы первой необходимости нужно иметь с собой

Автомобилисту следует позаботиться о техническом состоянии машины, а также взять некоторые предметы первой необходимости.

Перед дальним путешествием автомобиль стоит "запаковать" некоторыми комплектующими, которые водитель сможет сам заменить в случае непредвиденной ситуации. Также нужно проверить, чтобы был полный пакет документов, аптечка, запасные ключи и еще некоторый важный инвентарь.

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Чтобы ничего не забыть, стоит пользоваться структурированной подборкой от ТСН.Авто, в которой собраны самые необходимые вещи для желающих отправиться в путь на собственной машине.

В первую очередь, обьязательно стоит пройти техосмотр – это поможет избежать неприятных сюрпризов в путешествии. Обратите внимание на давление в шинах, запас масла и общее техническое состояние авто. Если транспорт готов к дороге, то возьмите такие предметы на случай мелких поломок:

запасное колесо и камеру,

насос (или компрессор), домкрат и набор для заклейки колес,

упоры для колес,

набор гаечных ключей, плоскогубцы, балонный ключ,

нож,

налобный фонарик,

запасные лампы для фар и габаритов,

суперклей, термостойкий скотч и хомуты,

трос для буксировки,

дистилированная вода – на случай проблем с системой охлаждения,

www.pexels.com/pixabay

Также стоит внимательно проверить, все ли документы собраны. Так, для поездки за границу стоит отдельно иметь загранпаспорт, страховку "Зеленая карта", а для некоторых стран - визу и Международные водительские права, которые можно быстро получить в Сервисном центре МВС. Обязательно стоит взять:

водительские права ,

, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт),

страховку на авто,

паспорт гражданина Украины,

доверенность на управление машиной (если необходимо),

наличные деньги.

УНИАН

Кроме самых необходимых комплектующих и документов, возьмите еще некоторые вещи, которые значительно упростят поездку или пригодяться во время отдыха. Среди таких – видеорегистратор – поможет доказать невиновность в случае ДТП по вине третьего лица. Полный список дополнительных предметов:

видеорегистратор (на случай непредвиденных дорожних ситуаций),

дорожная карта или офлайн-карта на смартфоне,

автомобильный инвертор (позволит подзаряжать телефон, ноутбук, фотоапарат и другую технику в дороге),

запасной ключ для автомобиля, который стоит положить отдельно от основного,

дорожные топор, лопата и молоток.

pixabay.com/StockSnap

Еще одно, что стоит обязательно взять в дорогу – аптечка. Кроме "стандартного автонабора", купите таблетки, которые всегда держите дома под рукой. Если более детально, то прихватите:

противопростудные средства,

обезболивающие и жаропонижающие средства,

антисептик и бинт,

таблетки от аллергии,

лекарства от расстройства желудка,

набор бактерицидных пластырей,

лосьон до и после загара.

Отдельно стоит упомянуть о средствах личной гигиены:

зубная паста и щетка,

дезодорант-антиперспирант,

туалетная бумага,

маникюрные ножнички и пилочка,

влажные и обычные салфетки,

ватные палочки и диски.

pixabay.com/Hans

В целом, это ключевые вещи, которые могут понадобиться, если отправиться в отпуск на собственном автомобиле. Также, если вы едите на море, то задумайтесь о зонте от солнца, солнцезащитных очках, полотенцах и о покрывале.

Если вы путешествуете с маленькими детьми, то позаботьтесь о всех необходимых вещах для них, включая автокресло. Ведь, во-первых, это безопасность ребенка во время поездки. Во-вторых, если отпуск запланирован в Европе, то можна попросту получить штраф за перевозку детей без автокресла.

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