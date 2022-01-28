Путешествуем на автомобиле: какие предметы первой необходимости нужно иметь с собой

Автомобилисту следует позаботиться о техническом состоянии машины, а также взять некоторые предметы первой необходимости.
Перед дальним путешествием автомобиль стоит "запаковать" некоторыми комплектующими, которые водитель сможет сам заменить в случае непредвиденной ситуации. Также нужно проверить, чтобы был полный пакет документов, аптечка, запасные ключи и еще некоторый важный инвентарь.
Чтобы ничего не забыть, стоит пользоваться структурированной подборкой от ТСН.Авто, в которой собраны самые необходимые вещи для желающих отправиться в путь на собственной машине.
В первую очередь, обьязательно стоит пройти техосмотр – это поможет избежать неприятных сюрпризов в путешествии. Обратите внимание на давление в шинах, запас масла и общее техническое состояние авто. Если транспорт готов к дороге, то возьмите такие предметы на случай мелких поломок:
- запасное колесо и камеру,
- насос (или компрессор), домкрат и набор для заклейки колес,
- упоры для колес,
- набор гаечных ключей, плоскогубцы, балонный ключ,
- нож,
- налобный фонарик,
- запасные лампы для фар и габаритов,
- суперклей, термостойкий скотч и хомуты,
- трос для буксировки,
- дистилированная вода – на случай проблем с системой охлаждения,
Также стоит внимательно проверить, все ли документы собраны. Так, для поездки за границу стоит отдельно иметь загранпаспорт, страховку "Зеленая карта", а для некоторых стран - визу и Международные водительские права, которые можно быстро получить в Сервисном центре МВС. Обязательно стоит взять:
- водительские права,
- свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт),
- страховку на авто,
- паспорт гражданина Украины,
- доверенность на управление машиной (если необходимо),
- наличные деньги.
Кроме самых необходимых комплектующих и документов, возьмите еще некоторые вещи, которые значительно упростят поездку или пригодяться во время отдыха. Среди таких – видеорегистратор – поможет доказать невиновность в случае ДТП по вине третьего лица. Полный список дополнительных предметов:
- видеорегистратор (на случай непредвиденных дорожних ситуаций),
- дорожная карта или офлайн-карта на смартфоне,
- автомобильный инвертор (позволит подзаряжать телефон, ноутбук, фотоапарат и другую технику в дороге),
- запасной ключ для автомобиля, который стоит положить отдельно от основного,
- дорожные топор, лопата и молоток.
Еще одно, что стоит обязательно взять в дорогу – аптечка. Кроме "стандартного автонабора", купите таблетки, которые всегда держите дома под рукой. Если более детально, то прихватите:
- противопростудные средства,
- обезболивающие и жаропонижающие средства,
- антисептик и бинт,
- таблетки от аллергии,
- лекарства от расстройства желудка,
- набор бактерицидных пластырей,
- лосьон до и после загара.
Отдельно стоит упомянуть о средствах личной гигиены:
- зубная паста и щетка,
- дезодорант-антиперспирант,
- туалетная бумага,
- маникюрные ножнички и пилочка,
- влажные и обычные салфетки,
- ватные палочки и диски.
В целом, это ключевые вещи, которые могут понадобиться, если отправиться в отпуск на собственном автомобиле. Также, если вы едите на море, то задумайтесь о зонте от солнца, солнцезащитных очках, полотенцах и о покрывале.
Если вы путешествуете с маленькими детьми, то позаботьтесь о всех необходимых вещах для них, включая автокресло. Ведь, во-первых, это безопасность ребенка во время поездки. Во-вторых, если отпуск запланирован в Европе, то можна попросту получить штраф за перевозку детей без автокресла.
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