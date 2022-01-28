Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Путешествуем на автомобиле: какие предметы первой необходимости нужно иметь с собой

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Путешествуем на автомобиле: какие предметы первой необходимости нужно иметь с собой

apnews.com

Автомобилисту следует позаботиться о техническом состоянии машины, а также взять некоторые предметы первой необходимости.

Перед дальним путешествием автомобиль стоит "запаковать" некоторыми комплектующими, которые водитель сможет сам заменить в случае непредвиденной ситуации. Также нужно проверить, чтобы был полный пакет документов, аптечка, запасные ключи и еще некоторый важный инвентарь.

Чтобы ничего не забыть, стоит пользоваться структурированной подборкой от ТСН.Авто, в которой собраны самые необходимые вещи для желающих отправиться в путь на собственной машине.

В первую очередь, обьязательно стоит пройти техосмотр – это поможет избежать неприятных сюрпризов в путешествии. Обратите внимание на давление в шинах, запас масла и общее техническое состояние авто. Если транспорт готов к дороге, то возьмите такие предметы на случай мелких поломок:

  • запасное колесо и камеру,
  • насос (или компрессор), домкрат и набор для заклейки колес,
  • упоры для колес,
  • набор гаечных ключей, плоскогубцы, балонный ключ,
  • нож,
  • налобный фонарик,
  • запасные лампы для фар и габаритов,
  • суперклей, термостойкий скотч и хомуты,
  • трос для буксировки,
  • дистилированная вода – на случай проблем с системой охлаждения,
© www.pexels.com/pixabay
www.pexels.com/pixabay

Также стоит внимательно проверить, все ли документы собраны. Так, для поездки за границу стоит отдельно иметь загранпаспорт, страховку "Зеленая карта", а для некоторых стран - визу и Международные водительские права, которые можно быстро получить в Сервисном центре МВС. Обязательно стоит взять:

  • водительские права,
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт),
  • страховку на авто,
  • паспорт гражданина Украины,
  • доверенность на управление машиной (если необходимо),
  • наличные деньги.
© УНИАН
УНИАН

Кроме самых необходимых комплектующих и документов, возьмите еще некоторые вещи, которые значительно упростят поездку или пригодяться во время отдыха. Среди таких – видеорегистратор – поможет доказать невиновность в случае ДТП по вине третьего лица. Полный список дополнительных предметов:

  • видеорегистратор (на случай непредвиденных дорожних ситуаций),
  • дорожная карта или офлайн-карта на смартфоне,
  • автомобильный инвертор (позволит подзаряжать телефон, ноутбук, фотоапарат и другую технику в дороге),
  • запасной ключ для автомобиля, который стоит положить отдельно от основного,
  • дорожные топор, лопата и молоток.
© pixabay.com/StockSnap
pixabay.com/StockSnap

Еще одно, что стоит обязательно взять в дорогу – аптечка. Кроме "стандартного автонабора", купите таблетки, которые всегда держите дома под рукой. Если более детально, то прихватите:

  • противопростудные средства,
  • обезболивающие и жаропонижающие средства,
  • антисептик и бинт,
  • таблетки от аллергии,
  • лекарства от расстройства желудка,
  • набор бактерицидных пластырей,
  • лосьон до и после загара.

Отдельно стоит упомянуть о средствах личной гигиены:

  • зубная паста и щетка,
  • дезодорант-антиперспирант,
  • туалетная бумага,
  • маникюрные ножнички и пилочка,
  • влажные и обычные салфетки,
  • ватные палочки и диски.
© pixabay.com/Hans
pixabay.com/Hans

В целом, это ключевые вещи, которые могут понадобиться, если отправиться в отпуск на собственном автомобиле. Также, если вы едите на море, то задумайтесь о зонте от солнца, солнцезащитных очках, полотенцах и о покрывале.

Если вы путешествуете с маленькими детьми, то позаботьтесь о всех необходимых вещах для них, включая автокресло. Ведь, во-первых, это безопасность ребенка во время поездки. Во-вторых, если отпуск запланирован в Европе, то можна попросту получить штраф за перевозку детей без автокресла.

В Украине планируют штрафовать за проезд ребенка без автокресла

В Украине планируют штрафовать за проезд ребенка без автокресла

Напомним, как правильно и безопасно передвигаться на автомобиле зимой: основные советы для водителей.

Следующая публикация