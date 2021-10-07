Все об автомобиле Audi A4: что собой представляет эта модель и с кем она соревнуется на рынке

Все об автомобиле Audi A4: что собой представляет эта модель и с кем она соревнуется на рынке

Он имеет довольно длинную и от того очень насыщенную историю.

Немецкий автопроизводитель Audi известен многими своими моделями, но в его коллекции есть такие экземпляры, которые берут свое начало еще в далеких 70-х годах прошлого века.

Одной из таких моделей является Audi A4. Этот компактный автомобиль пришел на смену Audi 80, которая сходила с конвейера с 1972 года. Ее "жизнь" остановилось в 1994 году. Тогда, собственно, и появилась на свет Audi A4.

ТСН.Авто рассказывает об этом компактном семейном автомобиле. Мы расскажем о главных особенностях Audi A4, ее преимуществах и недостатках, а также о том, кто именно является соперником на рынке.

ИСТОРИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ

Итак, начнем с того, что Audi A4 — это пятиместный автомобиль компактного класса, который представлен в кузовах седан и универсал. Первое поколение Audi A4 продолжает традиции предыдущих четырех поколений Audi 80, и так же, как и у ее предшественницы конструкция автомобиля состоит из продольно-ориентированного двигателя в передней части автомобиля и встроенной в задней части двигателя трансмиссии, опять же продольно-ориентированной.

С начала выпуска, Audi A4 была доступна в четырех поколениях, основанных на серии автомобильных платформ "B" концерна Volkswagen Group, в основном известных по своим кодам: начальный — B5, следующие B6, B7, B8 и нынешний — B9.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Оно с небольшими изменениями выпускалось до 2001 года. Сначала была доступна только версия седан, версия универсал (Avant) появилась годом позже. Автомобиль базировался на той же платформе, что и Volkswagen Passat пятого поколения. В габаритах и ​​внутренних размерах A4 практически не отличается от Audi 80. Новая модель стала только шире, что помогало курсовой устойчивости. Внутреннее пространство также изменилось, хотя несколько механических элементов, например выключатель оконной ручки или панель управления климат-контролем напоминают Audi 80. Можно отметить замечательную обзорность и одновременно соблюдение самых высоких требований пассивной безопасности автомобиля. Центральные стойки хорошо держат боковой удар (с октября 1996 все модели в стандартной комплектации оснащаются кроме передних, двумя боковыми, по одной с каждой стороны, подушками безопасности).

Первая Audi A4 базировалась на обновленной платформе B5 (PL45). Позже она также стала основой для Audi A6 C5 и почти конструктивно идентичному VW Passat B5 (тип 3B). Различия между VW Passat и Audi A4 были преимущественно в кузове и оформлении внутреннего пространства. VW Passat предлагал гораздо больше места, чем Audi A4. Двигатели, трансмиссия а также полноприводная система Audi quattro также применялась на VW Passat. Двигатель на Audi расположен продольно. На нее впервые стали устанавливать автомат Tiptronic, основой для которого стал автомат, разработанный Porsche для их модели 911. Она позволяет водителю сделать выбор: или коробка работает в полностью автоматическом режиме, либо передачи он переключает сам.

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В 1999 году автомобиль претерпел рестайлинг. На выбор предлагалось большое количество двигателей: от 1,6 до 2,8-литровых бензиновых и дизель 1,9 литра. Осенью 1999 года состоялась премьера Audi RS4, который сразу завоевал титул самого мощного серийного универсала в мире. Скромный с виду универсал имеет темперамент суперкара. Его 2,7-литровый V6, снабженный двойным турбонадуванням, развивает 380 сил. Эта сила разгоняет машину до 100 км/ч всего за 4,9 с. В течение шести лет производства B5 с конвейера сошло 1 680 989 автомобилей, из которых около 510 720 модели Avant (что составляет 30,4%).

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Серийный выпуск начался с 2001 года. Оно базировалось на новой платформе Volkswagen B6. Второе поколение стало выпускаться также в кузове типа кабриолет (Cabriolet). Дизайн был выполнен в стиле второго поколения Audi A6.

Кузов Audi А4 второго поколения стал просторнее по сравнению со своим предшественником: по длине — на 69 мм (4 547 мм), ширина — на 33 мм (1 766 мм), а по высоте — на 13 мм. Кроме того, автомобиль оснастили полным набором средств безопасности. Основу безопасности пассажиров составляют прочная секция салона с определенными характеристиками деформирования, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также боковые головные подушки безопасности Sideguard и механизм натяжения ремня для передних сидений. Серийно устанавливается электронная система стабилизации курсовой устойчивости, а также усилитель экстренного торможения.

Бензиновые двигатели — рядные четырехцилиндровые, V-образные шестицилиндровые (восьмицилиндровые на моделях S4) с электронным управлением. Дизельные двигатели — рядные четырехцилиндровые, V-образные шестицилиндровые. Все двигатели Ауди А4 с жидкостным охлаждением, расположенные продольно. Выпускаются модели с передним или полным приводом "Quattro". В зависимости от комплектации устанавливается полностью синхронизированная 5- или 6-ступенчатая МКПП или АО (Tiptronic с динамической программой переключения DSP или Multitronic с динамической программой регулирования DPR).

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Автомобиль оборудован электронной системой противозаноса (стабилизацией устойчивости — ESP), которая объединяей систему антиблокировки тормозов (ABS), антипробуксовочную систему (ASR), электронную блокировка дифференциала (EDS) и распределитель тормозных усилий (EBV) в единую сеть. Установлено усилитель экстренного торможения (BAS). В течение четырех лет производства B6 с конвейера сошло 1 200 852 автомобилей.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

В конце 2004 года Audi A4 претерпела существенных изменений и несмотря на то, что использовалась все та же платформа Volkswagen B6, машина получила внутреннее обозначение B7. Это, собственно, и стало третьим поколением автомобиля. Машина отличалась значительно пересмотренными установками управления, геометрией подвески, новыми двигателями, навигационными системами и электроникой шасси.

Линейка моторов также получила много дополнений. В 2005 году была представлена ​​новая система FSI (послойный впрыск топлива — двигатель с прямым впрыском) на бензиновых двигателях 2.0 TFSI и 3.2 V6 FSI. Наряду с другими доработками это позволило увеличить выходную мощность до 200 и 255 л.с. (147 и 188 кВт), соответственно. Так же был бензиновый двигатель 2.0, который выдавал 130 л.с. и турбодвигатель с объемом 1.8 выдает 163 л.с. Постоянный привод quattro остался доступным на большинстве моделей A4. Audi отказалась от механических коробок передач с пятью скоростями в пользу 6-скоростных.

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Первые официальные снимки четвертого поколения Audi A4 появились в августе 2007 года, а в сентябре 2007 года на Франкфуртском автосалоне состоялась премьера автомобиля версии седан, премьера универсала состоялась в марте 2008 года на Женевском автосалоне. Нижняя часть автомобиля очень похожа на А5 купе — на А4 используется такая же платформа, — MLP (Modular Longitudinal Platform). На ее разработку было потрачено — четыре года и более миллиарда евро.

По сравнению с предыдущей моделью, A4 в кузове B7, новая B8 выросла в размерах — 160 мм добавила колесная база, 117 мм — общая длина. Это позволило увеличить пространство для ног задних пассажиров. Хотя габаритные размеры увеличились, снаряженная масса снизилась примерно на 10%. Размер багажника также увеличился: до 480 литров для седана и 1 430 л для универсала (Avant) при сложенных задних сиденьях.

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ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Audi A4 с внутреннезаводским индексом B9 дебютировала в 2015 году, а через четыре года, на закрытой выставке в Ингольштадте, немецкий производитель продемонстрировал обновленную версию семейства. Стоит отметить, что новинка является первым, но очень глубоким рестайлингом.

Так, автомобиль получил модернизированную линейку силовых агрегатов, изменена компоновка центральной панели, несколько дополнительных опций и перекроенный экстерьер. От предшественника остался только капот, крыша и крышка багажника или пятая дверь, в случае с универсалом. На передней части можно увидеть уменьшенную решетку радиатора. Она сохранила свою шестиугольную форму, однако, потеряла хромированные ребра. Фары головного освещения также с новой начинкой. По умолчанию светодиодные, а за дополнительную плату матричные с адаптивным дальним светом. Изменились и секции дневных ходовых огней. На корме можно увидеть новые стоп-сигналы с необычной графикой и пару массивных патрубков выхлопной системы.

После рестайлинга его габаритные размеры составляют: длина 4 762 мм, ширина 1 847 мм, высота 1 428 мм для седана и 1 435 мм для универсала, а колесная база — 2 820 миллиметров. Что касается размера багажника, то седан способен предложить до 460 литров. Универсал является несколько шире. В случае поднятых спинок второго ряда и загрузки под верхнюю полку, сзади остается около 495 литров. Если пожертвовать задними местами, можно получить до 1 495 литров.

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На старте продаж было анонсировано пять различных силовых агрегатов. Бензиновые Audi A4 получили линейку двухлитровых четырехцилиндровых моторов. Базовые версии развивают 150 и 190 лошадиных сил и 270-320 Нм крутящего момента. С ними в комплекте идут только семиступенчатые преселективные роботизированные коробки с двумя сцеплениями S-tronic. Привод исключительно передний. Старшие версии получили более производительный мотор на 245 лошадей и 370 Нм тяги. Он работает с такой же коробкой передач и фирменной системой полного привода Quattro. Дизельные версии представлены в двух вариантах. Первая — это рядная четверка с турбонаддувом на 190 сил и 400 Нм с роботизированной КПП. Также есть более мощный вариант с V-образной шестеркой. Она генерирует 231 л.с. и 500 Нм. В качестве трансмиссии выступает классический восьмиступенчатый автомат и система полного привода. Производитель обновил A4 для 2021 модельного года. В Audi А4 стали стандартными: Apple CarPlay и Android Auto и фирменная система полного привода Quattro. Конструкторы добавили обоим двигателям седана A4 по 13 л.с. мощности.

Основным изменением в салоне Audi A4 стала обновленная мультимедийная система. Она получила увеличенный экран (10,1 против 8,3 дюйма у предшественника). Более того, он стал сенсорным. Для более приятных тактильных ощущений, производитель установил небольшую пружину. Также с центральной консоли исчез контроллер, который ранее отвечал за управление. Изменилась опциональная виртуальная панель приборов. У нее увеличился функционал и разрешение изображения. Из других изменений стоит отметить новое рулевое колесо, расширенный список отделочных материалов и фоновая подсветка салона.

ПРЕИМУЩЕСТВА AUDI A4

Главными "плюсами" этой модели называют:

- дизайн;

- имидж;

- уровень безопасности;

- шумоизоляцию;

- надежность и мощность двигателя;

- багажник;

- управляемость;

- тормоза;

- качество уборки.

НЕДОСТАТКИ AUDI A4

- размер салона;

- дорожный просвет;

- проходимость;

- расход топлива;

- запчасти и обслуживание.

КОНКУРЕНТЫ

"Соперниками" Audi A4 на автомобильном рынке являются:

- BMW 3-Series;

- Volvo S60;

- Lexus IS;

- Alfa Romeo 155, 156, 159;

- Infiniti Q50;

- Cadillac ATS.

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