Все об автомобиле Volkswagen Passat: в чем секрет одной из самых продаваемых моделей в истории

Все об автомобиле Volkswagen Passat: в чем секрет одной из самых продаваемых моделей в истории

Это авто имеет очень стильный вид и отличную управляемость.

Volkswagen Passat выходит с 1973 года, и за это время он стал одним из самых известных и продаваемых автомобилей в мире.

ТСН.ua рассказывает главное о модели, которая за свою жизнь сменила 8 поколений. Они все были особенными, но мы сфокусируемся на последних версиях машины.

Википедия

VOLKSWAGEN PASSAT B6 2005 года

В 2005 году на автосалоне в Женеве показали шестое поколение Volkswagen Passat, которое вышло в том же году и называлось B6. Эта модель получила увеличенную и модернизированную платформу A1, в которой были по-новому скомпонованный двигатель, ходовая часть и кузов.

Седан не считался премиум-классом, но он сильно отличался от популярных авто в своем сегменте. Passat был хорошим конкурентом низшего BMW 3-й серии или Audi A4.

Модель была комфортной и способной для длительных путешествий благодаря великолепной подвеске. Более спортивные версии были менее комфортные ради лучшей управляемости и оснащались пониженной подвеской и большими колесами.

Автомобиль имел большую линейку двигателей, в которую вошли: 1,6-литровый агрегат на 102 л. с., 1.4 TSI (122 л. с.), 1,8-литровый TSI (152-160 л. с.) и 2.0 -литровый TSI (200 л. с.). Более спортивные версии оснащались шестицилиндровыми моторами на 3,2 (250 л. с.) и 3,6 (300 л. с.) литров.

Также в ассортименте были атмосферные 1,6-литровый FSI и 2,0-литровый FSI, которые выдавали 115 и 150 л. с. соответственно, и пара турбодизелей — 1,9-литровый TDI и 2,0-литровый TDI (140 и 170 л. с соответственно). Мощность передавалась через шестиступенчатые механические и автоматические коробки передач и "роботы" с двумя сцеплениями DSG.

Салон Passat получил великолепную отделку, просторную переднюю часть, положение водителя было очень удобным, а руль можно было регулировать индивидуально. Также внутри было много места для хранения вещей, в частности, в глубоких карманах дверных панелей.

Машина была доступна с четырьмя комплектациями: Trendline, Comfortline, Sportline и Highline. Passat получил 5 звезд по результатам краш-тестов на Euro-NCAP благодаря 6 подушками безопасности и ESP. В общем выпустили более двух миллионов экземпляров авто.

Википедия

VOLKSWAGEN PASSAT B7 2010 года

В октябре 2010 года на автосалоне в Париже было представлено седьмое поколение Passat с индексом B7. Несмотря на название это не было новое авто, а просто рестайлинговая версия B6.

Ему установили новые внешние кузовные панели и изменили решетку радиатора и фары, которые потрясли больше всего. Размеры были такие же как у предыдущего поколения, но B7 длиннее на 4 мм.

Также авто получило новые функции, которые включали адаптивное управление шасси (DCC), динамические световые индикаторы без бликов, систему обнаружения усталости и автоматическую систему "городского экстренного торможения". Интерьер не сильно отличался от B6.

Машина имела три уровня комплектаций (Trendline, Comfortline, Highline) и четыре двигателя: 1,4-литровый на 122 л. с., 1,8-литровый на 152 л. с. и два 2,0-литровых — 170-сильный дизель и 210-сильный бензиновый. На выбор предлагался 6- или 7-ступенчатый "робот" DSG и 6-ступенчатая механика.

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VOLKSWAGEN PASSAT B8 2014 года

В 2014 году снова на автосалоне в Париже дебютирует новое поколение Volkswagen Passat B8. Он, как и предшественник, был в кузове седан и универсал. Модель построили на платформе VW MQB.

Автомобиль получил новый дизайн, который выделял его среди других. Этого удалось достичь благодаря четко прорисованными краям и складкам. Его решетка радиатора разработана так, чтобы она была значительно больше фары. Во всех трех версиях (Trendline, Comfortline, Highline) она имела четыре хромированные планки.

Для Passat восьмого поколения Volkswagen разработал совершенно новый дизайн освещения. Авто предлагалось с галогенными и светодиодными фарами. Последние были доступны в двух вариантах.

Внутри дизайнеры уделили особое внимание дизайну, ориентированному на водителя, и ощущению пространства в передней части салона. B8 получил новую панель приборов Active Info Display, которую установили чуть выше и растянули, с интерактивным 12,3-дюймовым дисплеем.

Этот Passat стал первым автомобилем у Volkswagen, который получил выдвижной проекционный дисплей Head-up. Он находился в поле зрения водителя прямо перед ветровым стеклом и на нем отображалась скорость или подсказки навигационной системы.

Сначала B8 был доступен с двумя бензиновыми и четырьмя дизельными силовыми агрегатами TDI, которые получили большую мощность, чем их эквиваленты в B7 без изменения рабочего объема. Агрегат 2.0 TDI имел три конфигурации.

Каждый агрегат, за исключением последних, сочетался с шестиступенчатой коробкой передач или опциональной шести- или семиступенчатой КП с двойным сцеплением. Впоследствии в ассортимент моторов добавили еще несколько вариантов.

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VOLKSWAGEN PASSAT B8 2019 года

2019-го B8 получил обновление. Ему "подтянули" лицо и установили ряд технологий от премиальных брендов Volkswagen, сделали авто более продвинутым, чем когда-либо.

Внешний вид практически идентичен предшественнику, хотя новые формы и переработанные передние и задние бамперы предоставили ему немного более динамичный вид.

Больше всего в новой версии сконцентрировались на салоне, где благодаря новому аппаратному и программному обеспечению новый цифровой кокпит был значительно улучшен по сравнению с предыдущим Active Info Display. Он получил улучшенные графику и функции.

Все бензиновые двигатели получили сажевый фильтр, а также добавился новый дизельный агрегат: 2,0-литровый TDI Evo. Он выдавал 150 лошадиных сил и выделял на 10 г/100 км меньше СО2 по сравнению с предшественником. Модельный ряд бензиновых моторов был укомплектован тремя новыми двигателями мощностью 150, 190 и 272 лошадиные силы соответственно.

ПРЕИМУЩЕСТВА VOLKSWAGEN PASSAT

Главными "плюсами" этой модели называют:

Динамику

Управляемость

Внешний вид

Просторный багажник

Светодиодные фары

Качественную сборку

НЕДОСТАТКИ VOLKSWAGEN PASSAT

"Минусами" этого автомобиля считают

Ненадежность

Шумоизоляцию

Недостаточно пространства на задних сиденьях

Проблемную подвеску

Малый дорожный просвет

КОНКУРЕНТЫ VOLKSWAGEN PASSAT

Соперниками этой модели на рынке являются:

Audi A4

Volvo S60

Ford Mondeo

Honda Accord

Kia Optima

Volkswagen Passat — автомобиль, который не просто так является одним из самых продаваемых в истории. Это не только говорит о целесообразности его выбора, но и дает возможность иметь огромный выбор модели на вторичном рынке. Поэтому, если есть желание, можно получить качественную и динамичную машину, в которой можно будет уверенно себя чувствовать.

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