С определенной особенностью: Skoda рассекретила новые подробности о новом электрокроссовере

Премьера этой модели состоится 31 января в Праге.

Стали известны новые подробности об электрическом кроссовере Skoda Enyaq Coupe iV.

Об этом сообщает пресс-служба чешского производителя.

Отметим, что впервые эту модель показали в начале сентября 2021 года. Теперь чешская марка назвала дату дебюта модели и раскрыла некоторые характеристики.

Презентовать новинку намерены 31 января 2022 года . По словам производителя, новый электрокар будет изящнее семейных Volkswagen ID.5 и Audi Q4 Sportback E-Tron. Но главной особенностью модели станет коэффициент ее лобового сопротивления, составляющий всего 0,234. Он не только превосходит другие модели, построенные на той же платформе MEB (0,26), но и Tesla Model Y, имеющую этот показатель, заявленный на уровне 0,23.

Электрокроссоверу обещана передняя панель Crystal Face с подсветкой из 131 светодиода. Однако она будет доступна только как опция. Оснащение кабины перейдет новинке от стандартной модели. То есть в кабине будет установлена 5,3-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 13-дюймовым экраном. В отделке будут использованы уже знакомые материалы.

Базовая версия Enyaq Coupe 60 iV получит задний привод и один электромотор мощностью 179 л.с. Для его питания будет использоваться батарея емкостью 62 кВт/ч. За ней следует модификация Enyaq Coupe 80 iV с 204-сильным мотором и батареей на 82 кВтч. На вершине линейки будет полноприводная Coupe iV 80x. Суммарная мощность двух электродвигателей достигает 265 л. Ожидается, что чуть позже появится 306-сильная версия RS с более спортивным дизайном и эксклюзивной отделкой салона. Что касается запаса хода, то он составит 535 км.

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