Самые популярные украинские АЗС скорректировали цены на автогаз: за сколько им теперь можно заправиться

Он продолжает прибавлять в стоимости.

Ряд АЗС Украины в течение ноября скорректировали цены на автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Его средняя стоимость повысилась на 60 коп./литр и теперь составляет 19,06 грн/литр.

В частности, на АЗС WOG и ОККО стоимость автогаза выросла в среднем на 70 и 66 коп./л до 19,68 и 19,65 грн/л соответственно. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 1 грн/л до 19,98 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС "Привата", имеющая наибольшее количество газовых модулей, повысила цены в среднем на 65-66 коп./л до 18,32-18,33 грн/л. СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нефть" и Motto подорожал в среднем на 74 и 44 коп./л, до 19,32 грн/л и 19,20 грн/л соответственно.

KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 79 коп./л и 70 коп./л до 19,58 грн/л и 18,55 грн/л. Такие сети как "Параллель", AMIC, BVS, Marshal, "Автотранс" и другие подняли цены на 30-70 коп./литр.

enkorr.ua

Ранее водителям рассказали, чего ожидать с ценами на автогаз в ближайшее время.