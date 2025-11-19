Китайские машины как шпионы: британским солдатам запретили разговаривать в авто

Авто / © Pixabay

Британским военным запретили обсуждать конфиденциальную информацию в китайских автомобилях из-за угрозы шпионажа. Предупреждения появились на приборных панелях сотен транспортных средств Министерства обороны Великобритании, которые используются на базах в стране и за рубежом для перевозки войск, техники и выполнения вспомогательных задач.

Об этом сообщает Daily Mail.

На наклейках указано: “Устройства MOD НЕ подключать к транспортному средству” и “Избегайте разговоров на уровне, превышающем “ОФИЦИАЛЬНО“ в транспортном средстве”. Уровень "ОФИЦИАЛЬНО" означает категорию защищенной информации.

Причиной запрета стали опасения, что Китай может прослушивать разговоры в транспортных средствах или собирать данные через электромобили и гибриды, оснащенные китайским программным обеспечением, GPS и электродвигателями. В 2023 году в машине правительства, которой пользовался тогдашний премьер Риши Сунак, было обнаружено следственное устройство китайского производства, что вызвало серьезную обеспокоенность национальной безопасностью.

Министерство обороны уже запретило использование китайских электромобилей на секретных объектах и рекомендовало отключать китайские устройства от компьютерных сетей. В британском автопарке Минобороны в настоящее время насчитывается 745 электромобилей и 1414 гибридов.

Представитель Консервативной партии по обороне Марк Франсуа подчеркнул: “Неосторожные слова и подключение устройств могут стоить жизни. Мы наконец-то серьезно относимся к угрозе китайского шпионажа”.

Политика безопасности распространяется на все транспортные средства, сдаваемые в аренду Минобороны, а не только на электрические автомобили.

