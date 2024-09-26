Тест, как вы реагируете на стресс: что первым увидите на рисунке

Тест по рисунку: как на вас действует стрессовая ситуация

Этот психологический тест по картинке расскажет, как вы, обычно, реагируете на стресс.

Посмотрите на рисунок и зафиксируйте, что вы увидели первым.

Если вы увидели лисью мордочку

Скорее всего, вы человек со стойкой психикой. Вы быстро и точно анализируете ситуации, быстро находите пути разрешения любых проблем, поэтому не впадаете в панику. Вам не свойственны эмоциональные всплески, чрезмерные переживания – это не о вас.

Однако ваша склонность чрезмерно все продумывать и анализировать может привести к перенапряжению, а потом и к стрессу.

Если первым вы увидели гуся

Это означает, что вы эмоциональный человек, вы эмпатичны и чувствительны. Ваша чрезмерная эмоциональность мешает видеть ситуацию в реальном свете — вы склонны все преувеличивать и усложнять.

Поэтому хаос и спонтанность легко выводят из равновесия и дестабилизируют, вызывают тревожность. В стрессовых ситуациях важно успокаиваться, чтобы справляться с вызовами и не доводить себя до депрессивного состояния.

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