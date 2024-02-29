Опасные "гостиничные привычки": треть пар разводятся после неудачного совместного отпуска

Результаты недавнего опроса в США показали, что совместный отпуск может стать большим испытанием отношений на прочность, а поведение партнера на отдыхе отбило желание путешествовать вместе у 88% американцев.

Обычно люди представляют себе отпуск с любимым человеком как идеальный отдых или способ сэкономить. Но оказалось, что совместное путешествие и туристические привычки партнера стали причиной развода для 33% американских пар.

Об этом сообщило туристическое издательство Fodor's со ссылкой на результаты опроса Hotels.com.

Большинство участников опроса (81%) считают общий отпуск отличным способом освежить отношения и стать ближе друг другу. Но в то же время 88% респондентов заявили, что поведение и привычки партнера на отдыхе отбили у них желание путешествовать вместе.

В топ-5 невыносимых "гостиничных привычек" попали:

Использование минибара. Беспорядок и неаккуратность партнера. Привычка тащить с собой в отпуск любимую подушку или постельное белье. Немедленная распаковка вещей после заселения в отель. Перекладывание ответственности на партнера, например за то, чтобы не забыть ключ от номера.

Издание напоминает, что современная гостиничная индустрия позволяет нивелировать неприемлемые привычки партнера с помощью дополнительных услуг. Если вы уже путешествовали со своим партнером и знаете, что может испортить отдых, избежать неприятных впечатлений и разочарований можно, если правильно выбрать отель.

Если вы не хотите тратить лишние деньги на продукты с большой наценкой из мини-бара, выбирайте курорты, работающие по системе "все включено". Тогда вам не придется себя ограничивать или спорить за каждую бутылку пива из минибара или коктейль у бассейна.

С беспорядком в гостиничном номере поможет справиться услуга ежедневной уборки, а проблему комфортного сна решит "меню подушек", которое предлагают все больше отелей.

Если ваш партнер вместо того, чтобы наслаждаться первым днем отпуска, педантично распаковывает чемоданы, у вас есть возможность поручить это важное дело сотрудникам отеля, заказав услугу распаковки вещей.

И, наконец, каждый едет в отпуск отдыхать и не хочет постоянно все контролировать. Чтобы не превращать своего партнера в няньку или секретаря, который следит за вашим ключом от номера, выбирайте гостиницы с цифровыми ключами, работающими через приложение на смартфоне.

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