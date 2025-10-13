Право / © vk.com/garikharlamov_fanklub

Получение водительского удостоверения является целью миллионов людей, однако требования и сложность этого процесса значительно отличаются в мире. Пока украинцы жалуются на длинные очереди в сервисных центрах, в других странах большинство кандидатов просто не могут пройти экзамены.

Об этом пишет Jalopnik.

Азиатские испытания

Китай. Теоретический экзамен здесь является подлинным вызовом. Кандидат должен правильно ответить на 90 из 100 случайно выбранных вопросов (из базы, насчитывающей более 1000). Если претендент совершает более десяти ошибок, он вынужден начинать подготовку и тестирование заново. Инструкторы утверждают, что такой строгий подход дисциплинирует водителей и предотвращает неосторожность на дорогах.

Япония. Практический экзамен в Японии проверяет нервы и точность. Малейшая ошибка, например превышение скорости всего на 1 км/ч или неточный маневр, приводит к автоматическому провалу теста.

Либеральные подходы в Африке

Уганда. В этой стране требования очень низкие: для успешного прохождения теоретического экзамена достаточно правильно ответить лишь на 25% вопросов.

Египет. Письменный тест появился недавно и включает только 10 вопросов. Местные инструкторы признают, что большинство учеников изучают правила дорожного движения уже во время движения, а не до начала практики.

Бурунди. Никаких обязательных часов вождения здесь не требуется, что, к сожалению, сказывается на высоком уровне аварийности.

Акцент на практику

Австралия. Здесь кандидаты обязаны отработать минимум 120 часов вождения с инструктором, причем часть этой практики должна проходить в темное время суток. Стоимость обучения при этом значительна.

Украина в контексте

Украинская процедура получения прав отвечает многим европейским стандартам. Лишь треть претендентов успешно сдают экзамены с первого раза. Однако, по сравнению с Китаем или Японией, наша система менее строга. Наконец, главный вывод состоит в том, что важно не количество часов или вопросов, а глубокое осознание ответственности, которую несет водитель за рулем.

