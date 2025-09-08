Новые штрафы для водителей: за что можно отдать значительную сумму

В Украине ввели строгие ограничения для транспорта на заповедных территориях

В Украине вступил в силу запрет на движение транспортных средств по территориям природно-заповедного фонда. Это ограничение действует уже в течение месяца и направлено на сохранение окружающей среды.

Об этом пишет radiotrek.

Запрет распространяется на всех, за исключением определенных категорий транспорта и лиц. Движение разрешено только:

правоохранителям и работникам экологических служб;

медицинскому транспорту, оказывающему помощь;

местным жителям, но исключительно для доступа к определенным участкам вне общественных дорог.

Размер штрафов и компенсаций

Нарушение новых правил подразумевает значительные финансовые санкции.

Для водителей штраф составляет от 153 до 408 грн., а для должностных лиц — до 510 грн.

Кроме того, в каждые 100 метров нелегального проезда начисляется компенсация, размер которой зависит от типа транспортного средства.

Компенсация за каждые 100 метров незаконного проезда:

мотоциклы — 4 020,80 грн.;

легковые автомобили и микроавтобусы — 6 428,80 грн.;

грузовики и автобусы — 8 848 грн.

Эти новые правила призваны усилить контроль над соблюдением экологического законодательства и защитить уникальные природные территории Украины от повреждений.

