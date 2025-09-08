- Дата публикации
Новые штрафы для водителей: за что можно отдать значительную сумму
Узнайте, какие нарушения в Украине водителей будут штрафовать на большие суммы. Читайте о новых правилах движения в заповедных зонах, размерах штрафов и компенсаций за незаконный проезд.
В Украине вступил в силу запрет на движение транспортных средств по территориям природно-заповедного фонда. Это ограничение действует уже в течение месяца и направлено на сохранение окружающей среды.
Об этом пишет radiotrek.
Запрет распространяется на всех, за исключением определенных категорий транспорта и лиц. Движение разрешено только:
правоохранителям и работникам экологических служб;
медицинскому транспорту, оказывающему помощь;
местным жителям, но исключительно для доступа к определенным участкам вне общественных дорог.
Размер штрафов и компенсаций
Нарушение новых правил подразумевает значительные финансовые санкции.
Для водителей штраф составляет от 153 до 408 грн., а для должностных лиц — до 510 грн.
Кроме того, в каждые 100 метров нелегального проезда начисляется компенсация, размер которой зависит от типа транспортного средства.
Компенсация за каждые 100 метров незаконного проезда:
мотоциклы — 4 020,80 грн.;
легковые автомобили и микроавтобусы — 6 428,80 грн.;
грузовики и автобусы — 8 848 грн.
Эти новые правила призваны усилить контроль над соблюдением экологического законодательства и защитить уникальные природные территории Украины от повреждений.
