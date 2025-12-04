- Дата публикации
-
В Кабинете водителя вернули две услуги: что обновилось
МВД возобновило онлайн-бронирование номерных знаков и продление хранения.
В Кабинете водителя вернули две онлайн-услуги, упрощающие жизнь автомобилистам. Теперь можно снова быстро забронировать желаемый номерной знак и продлить срок его платного хранения.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).
1. Бронирование номерных знаков (15 дней).
По информации МВД, если вы планируете купить или переоформить автомобиль и хотите закрепить за собой конкретный номер, воспользуйтесь бронированием.
Вы выбираете и бронируете номерной знак на 15 дней. Забронированные номера будут ждать вас в выбранном Сервисном центре МВД, когда вы будете готовы к регистрации транспортного средства.
2. Удлинение платного хранения
Также сообщается, если ваши номерные знаки уже хранятся в Сервисном центре, но вы не успеваете их убрать, теперь можно продлить срок хранения онлайн.
Доступны следующие варианты удлинения:
на 10 дней — для небольшой отсрочки;
на 1 месяц — если вам нужно больше времени.
Как пользоваться услугами?
Процесс максимально прост:
Авторизируйтесь в «Кабинете водителя» (через ID.GOV.UA или Действие. Подпись).
Выделите раздел, связанный с номерными знаками.
Выберите требуемое действие: бронирование или продление хранения.
Подтвердите операцию и оплатите услугу онлайн.
Напомним, в Украине водителям грозит административная ответственность за какие-либо нарушения, связанные с номерными знаками.
Также сообщалось, что для украинских водителей планируется ввести тотальный технический контроль транспорта.