Авто
67
1 мин

В Кабинете водителя вернули две услуги: что обновилось

МВД возобновило онлайн-бронирование номерных знаков и продление хранения.

Руслана Сивак
Водитель

Водитель / © Pexels

В Кабинете водителя вернули две онлайн-услуги, упрощающие жизнь автомобилистам. Теперь можно снова быстро забронировать желаемый номерной знак и продлить срок его платного хранения.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

1. Бронирование номерных знаков (15 дней).

По информации МВД, если вы планируете купить или переоформить автомобиль и хотите закрепить за собой конкретный номер, воспользуйтесь бронированием.

Вы выбираете и бронируете номерной знак на 15 дней. Забронированные номера будут ждать вас в выбранном Сервисном центре МВД, когда вы будете готовы к регистрации транспортного средства.

2. Удлинение платного хранения

Также сообщается, если ваши номерные знаки уже хранятся в Сервисном центре, но вы не успеваете их убрать, теперь можно продлить срок хранения онлайн.

Доступны следующие варианты удлинения:

  • на 10 дней — для небольшой отсрочки;

  • на 1 месяц — если вам нужно больше времени.

Как пользоваться услугами?

Процесс максимально прост:

  1. Авторизируйтесь в «Кабинете водителя» (через ID.GOV.UA или Действие. Подпись).

  2. Выделите раздел, связанный с номерными знаками.

  3. Выберите требуемое действие: бронирование или продление хранения.

  4. Подтвердите операцию и оплатите услугу онлайн.

Напомним, в Украине водителям грозит административная ответственность за какие-либо нарушения, связанные с номерными знаками.

Также сообщалось, что для украинских водителей планируется ввести тотальный технический контроль транспорта.

67
