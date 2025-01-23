В Украине ввели запрет, связанный с автомобильными номерами

В Украине усиливают контроль над символами, которые могут ассоциироваться с пропагандой войны. Теперь запрещено использование букв Z и V на индивидуальных автомобильных номерах.

Об этом пишет mAuto.

Общеизвестно, что буквы Z и V используются российскими войсками в качестве маркировки техники и символов пропаганды, связанной с полномасштабным вторжением России в Украину. Учитывая этот факт, правительство Украины приняло решение запретить их использование в индивидуальных автономерах, чтобы не подыгрывать агрессору.

При заказе индивидуального номерного знака в сервисных центрах МВД нельзя использовать буквы Z и V в любом виде — как отдельно, так и в составе слов кириллицей или латиницей. Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров, запрет действует на всей территории Украины.

Напомним, сервисные центры МВД возобновили для автомобилистов онлайн-сервис по поводу наличия номерных знаков на машину.

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