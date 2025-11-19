ТСН в социальных сетях

247
2 мин

Ваши водительские права могут "исчезнуть" из реестров: пора ли менять пожизненные удостоверения

Кто должен обновить документы, сколько это стоит и какие плюсы и минусы обновления – подробные объяснения полиции.

Кирилл Шостак
Водительское удостоверение

Водительское удостоверение / © ТСН.ua

У многих водителей старые удостоверения и техпаспорта до сих пор не отражаются в приложении Действие или в Кабинете водителя.

В МВД объяснили, почему так происходит и обязательно ли обновлять документы.

Почему старые документы "не видны" в электронных реестрах

Водительские удостоверения, выданные до 2013 года, и свидетельства о регистрации авто до 2019 года часто отсутствуют в современных реестрах. Причина проста: данные не переносятся автоматически из бумажных архивов в цифровую систему. Многие документы создавались задолго до запуска электронных сервисов.

Поэтому в реестрах могут быть неполные или отсутствующие данные – от старых категорий до удостоверений без фото.

Кому нужно обновлять документы

В сервисные центры МВД обращаются те, у кого документы не отображаются онлайн. Но обновление нужно не всем, кто получал удостоверение или свидетельство к цифровизации.

Многие водители уже обменяли документы на современные образцы и пользуются их преимуществами.

Преимущества обновления данных

Даже если вы не пользуетесь старым документом, его следует обновить. Современные удостоверения:

  • отражаются в Действии и Кабинете водителя;

  • имеют юридическую силу в электронном формате – можно показывать в госучреждениях;

  • содержат корректные данные в реестрах;

  • упрощают получение услуг и оформление документов;

  • лучше защищены от подделки;

  • не теряются и не портятся, в отличие от бумажных.

Недостатки обновления

Обновление не бесплатное:

  • обмен водительского удостоверения — ≈ 608 грн;

  • перерегистрация авто с номерными знаками - ≈ 1306 грн;

  • возможна дополнительная банковская комиссия.

Также нужно потратить время:

  1. записаться в электронную очередь;

  2. лично прийти в сервисный центр;

  3. пройти функцию дизайна.

При воздушной тревоге работа большинства центров временно останавливается.

Что важно знать о сроке действия

  • Новые водительские удостоверения временные — максимум на 30 лет .

  • Права, выданные до 2013 года, являются пожизненными — у них нет срока действия.

  • Все удостоверения, включая старые советские, действуют на территории Украины.

  • За границей удостоверения советского образца не признаются.

Документы, которые необходимо иметь для обновления

Для обмена старого удостоверения или свидетельства требуются:

  • паспорт или ID-карта с выпиской о месте жительства;

  • РНОКПП (идентификационный код);

  • документ, который нужно обновить — водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства.

Хотя обмен документов и не является обязательным для всех, в МВД отмечают: обновленные водительские документы делают пользование сервисами более удобным и безопасным.

247
