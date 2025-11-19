Ваши водительские права могут "исчезнуть" из реестров: пора ли менять пожизненные удостоверения

Водительское удостоверение / © ТСН.ua

У многих водителей старые удостоверения и техпаспорта до сих пор не отражаются в приложении Действие или в Кабинете водителя.

В МВД объяснили, почему так происходит и обязательно ли обновлять документы.

Почему старые документы "не видны" в электронных реестрах

Водительские удостоверения, выданные до 2013 года, и свидетельства о регистрации авто до 2019 года часто отсутствуют в современных реестрах. Причина проста: данные не переносятся автоматически из бумажных архивов в цифровую систему. Многие документы создавались задолго до запуска электронных сервисов.

Поэтому в реестрах могут быть неполные или отсутствующие данные – от старых категорий до удостоверений без фото.

Кому нужно обновлять документы

В сервисные центры МВД обращаются те, у кого документы не отображаются онлайн. Но обновление нужно не всем, кто получал удостоверение или свидетельство к цифровизации.

Многие водители уже обменяли документы на современные образцы и пользуются их преимуществами.

Преимущества обновления данных

Даже если вы не пользуетесь старым документом, его следует обновить. Современные удостоверения:

отражаются в Действии и Кабинете водителя;

имеют юридическую силу в электронном формате – можно показывать в госучреждениях;

содержат корректные данные в реестрах;

упрощают получение услуг и оформление документов;

лучше защищены от подделки;

не теряются и не портятся, в отличие от бумажных.

Недостатки обновления

Обновление не бесплатное:

обмен водительского удостоверения — ≈ 608 грн;

перерегистрация авто с номерными знаками - ≈ 1306 грн;

возможна дополнительная банковская комиссия.

Также нужно потратить время:

записаться в электронную очередь; лично прийти в сервисный центр; пройти функцию дизайна.

При воздушной тревоге работа большинства центров временно останавливается.

Что важно знать о сроке действия

Новые водительские удостоверения временные — максимум на 30 лет .

Права, выданные до 2013 года, являются пожизненными — у них нет срока действия.

Все удостоверения, включая старые советские, действуют на территории Украины.

За границей удостоверения советского образца не признаются.

Документы, которые необходимо иметь для обновления

Для обмена старого удостоверения или свидетельства требуются:

паспорт или ID-карта с выпиской о месте жительства;

РНОКПП (идентификационный код);

документ, который нужно обновить — водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства.

Хотя обмен документов и не является обязательным для всех, в МВД отмечают: обновленные водительские документы делают пользование сервисами более удобным и безопасным.