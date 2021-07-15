В Киеве женщина залезла на бампер эвакуатора, который забрал ее автомобиль (видео)

Инцидент произошел в центре столицы — на улице Пушкинская.
В Киеве женщина припарковала авто Ford с нарушением ПДД, приехал эвакуатор и забрал авто. Но она его не отпускала.
Инцидент произошел в центре столицы — на улице Пушкинская.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Дама догнала эвакуатор, залезла ему на бампер и не отпускала... Почему сразу не парковаться нормально?", — говорится в сообщении.
Дама запаркувала свое авто #Ford с нарушением ПДД, приехал эвакуатор и забрал ее (машину). Дама догнала эвакуатор, залезла ему на бампер и не отпускала ... Почему сразу НЕ парковаться нормально?Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 15 июля 2021
Напомним, в Киеве в припаркованном автомобиле Toyota Rav4 разбили переднее и заднее стекло, а на крышу автомобиля положили голову коровы. Кроме того, в машине прокололи колеса. Владелица машины говорит, что не знает, кто и за что такое сделал с ее машиной. Женщина обратилась в полицию.