В Киеве женщина залезла на бампер эвакуатора, который забрал ее автомобиль (видео)

В Киеве женщина залезла на бампер эвакуатора, который забрал ее автомобиль (видео)

Инцидент произошел в центре столицы — на улице Пушкинская.

В Киеве женщина припарковала авто Ford с нарушением ПДД, приехал эвакуатор и забрал авто. Но она его не отпускала.

Инцидент произошел в центре столицы — на улице Пушкинская.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Дама догнала эвакуатор, залезла ему на бампер и не отпускала... Почему сразу не парковаться нормально?", — говорится в сообщении.

Дама запаркувала свое авто #Ford с нарушением ПДД, приехал эвакуатор и забрал ее (машину). Дама догнала эвакуатор, залезла ему на бампер и не отпускала ... Почему сразу НЕ парковаться нормально? Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 15 июля 2021

Напомним, в Киеве в припаркованном автомобиле Toyota Rav4 разбили переднее и заднее стекло, а на крышу автомобиля положили голову коровы. Кроме того, в машине прокололи колеса. Владелица машины говорит, что не знает, кто и за что такое сделал с ее машиной. Женщина обратилась в полицию.

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