Балы заменят буквами: в Украине для школьников 1-4 классов изменят систему оценивания

Итоговую оценку за год педагогам рекомендуется определять с учетом динамики достижения того или иного результата обучения.

В Министерстве образования и науки опубликовали новые методические рекомендации по оценке знаний школьников 1-4 классов.

Об этом сообщается на сайте МОН.

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Так, балльную систему оценивания предлагают заменить на вербальную или уровневую оценку. Также оценка должна быть анонимной для посторонних лиц и доступной только для школьника и его родителей.

"Рекомендации вводят понятие вербальной оценки (оценочное суждение) и уровневой оценки (оценочное суждение с указанием уровня результата). Вербальную и уровневую оценку можно выражать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами — "начальный" (П), "средний" (С), "достаточный" (Д), "высокий" (В) ", — говорится в сообщении.

Оценку знаний рекомендуется обозначать в 1-2 классах — вербально, в 3-4 классах — или вербально или уровневой оценкой на выбор заведения.

Также объектом итогового оценивания считаются результаты обучения учащихся за год. Во время такой оценки рекомендуется сопоставлять учебные достижения учащихся с ожидаемыми результатами обучения, определенными в образовательных программах заведений.

"Основой для итогового оценивания могут быть результаты выполнения тематических работ, записи оценочных суждений о результатах обучения, зафиксированные на носителях обратной связи с родителями, наблюдение учителя в процессе формирующего оценивания. Итоговую оценку за год рекомендуется определять с учетом динамики достижения того или иного результата обучения", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине некоторые школы начали реформироваться, отменив обучение в 10-11 классах, поэтому родители забили тревогу.

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